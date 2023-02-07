台灣首批救援隊抵土耳其 分隊長：掌握黃金時間先找受困者

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土耳其與敘利亞6日發生芮氏規模7.8強震，消防署表示，台灣搜救隊第一梯次動員40人、3犬搭機前往馳援，已於台灣時間7日中午抵達土耳其的伊斯坦堡機場，將再轉機前進災區救援。（消防署提供）中央社記者黃麗芸傳真 112年2月7日

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡7日專電）台灣第一批救援隊已經抵達伊斯坦堡機場，準備轉機進入災區。消防署特種搜救隊中部分隊分隊長張溫宗表示，現場有非常多受困點，援隊重點是掌握黃金救援時間，先找到受困者。

土耳其南部與敘利亞接壤的地區當地時間6日清晨發生規模7.8強震，目前土、敘兩地罹難人數超過3800人。

台灣第一梯次40人的救援隊伍以及3隻救援犬今天上午已經抵達伊斯坦堡機場，正準備轉機進入土耳其南部災區阿達那（Adana）。

內政部消防署特種搜救隊中部分隊分隊長張溫宗對中央社表示，當地統籌中心設在機場，台灣救援隊報到之後將獲分派區域，再建設行動營地，才有後續搜索及救援動作，「重點是先找到受困者」。

他指出，救援隊搭客機到土耳其，較無法攜帶大型的重裝，因此帶了輕型、先進搜索、救援及後勤的裝備。他根據在飛機上看到的現場新聞畫面判斷，需救援的地點空間都非常狹小，當地用重機械開挖的難度也高，基本上輕型救援裝備應該堪用。

土耳其災區降雪增添救援難度，多名警消人員以徒手挖掘救出倖存民眾。張溫宗表示，有很多的方式可以進行搜救，救援隊的目標是協助當地人力救援，「只要有辦法定位受困者的話，後續就是靠人力跟機器」。

「隨行搜救犬可以幫助我們排除大部分的區域」。張溫宗說，由於透過聲納影音等科技搜索只能於小區塊進行，搜救犬則可以就大區域進行快速搜索，搜救人員再藉此將搜救範圍縮得更小，更有利救援。

談到自己的心情，張溫宗說，土耳其救援隊在台灣921大地震時來援，令人感念，這次台灣回饋，希望能帶給土耳其幫助；另外，因為團隊已經大概10年沒有執行過人道救援任務，這次有這個機會出力，「我們覺得榮幸也很開心」。

他也說，沒有預期這次任務的長度，將先掌握黃金救援時間，再等待後續指令。（編輯：周永捷）1120207