土耳其強震台灣捐20萬美元賑災 蔡總統：願提供即時救援

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土耳其東南部最大城市迪亞巴克爾的建築物6日因強震倒塌而壓毀車輛。（路透社）

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（中央社記者葉素萍台北6日電）總統府發言人Kolas Yotaka今天說，總統蔡英文慰問並關切土耳其地震，除已宣布捐贈土耳其政府20萬美元賑災及安置災民，也表達台灣提供即時救援與賑災協助的意願，期盼土耳其災區早日復原，人民早日回歸正常生活。

根據美國地質調查所（USGS）觀測資料，這起地震發生於當地時間6日上午4時17分，地震規模7.8，震源深度17.9公里，震央在土耳其南部加濟安泰普省（Gaziantep）與敘利亞接壤處。土耳其境內目前已知死亡人數正不斷累積，數百人受傷，多棟建物倒榻，並已發生多次餘震。

總統府發言人Kolas Yotaka對媒體表示，蔡總統向不幸過世的人員及家屬表達哀悼，期盼災區早日復原，回復正常生活。

她說，蔡總統也指示外交部在第一時間請駐土耳其代表處查報災情，並關注後續餘震可能帶來的傷害。除已宣布台灣捐贈土耳其政府20萬美元賑災及安置災民，也表達台灣提供即時救援與賑災協助的意願，期盼土耳其災區早日復原，人民早日回歸正常生活。（編輯：郭無患）1120206

土耳其南部6日發生地震，芮氏規模7.8。圖為卡拉曼馬拉斯省街上建物倒塌。（安納杜魯新聞社）

敘利亞伊德利布省一棟建築受強震影響倒塌。（美聯社）