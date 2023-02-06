土耳其強震逾1200死 台灣搜救隊40人3犬出發救災【更新】

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土耳其東南部靠近敘利亞的地區6日發生芮氏規模7.8強震，土、敘逾600人喪生。消防署晚間表示，已接獲外交部通知將派搜救隊出發救災，共出動40人、3犬和近5噸裝備器材。（台北市消防局提供）中央社記者黃麗芸傳真 112年2月6日

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（中央社記者黃麗芸台北6日電）土耳其東南部靠近敘利亞地區今天發生芮氏規模7.8強震，土、敘逾1200人喪生。消防署晚間表示，已接獲外交部通知將派搜救隊出發救災，共出動40人、3犬和近5噸裝備器材。

美國地質調查所（USGS）通報，土耳其今天發生規模7.8地震，震源深度17.9公里，震央在土耳其南部與敘利亞接壤的加濟安泰普省（Gaziantep）附近。

據土耳其官方數據，奧斯曼尼耶省（Osmaniye）、尚勒烏爾法省（Sanliurfa）、馬拉特雅省（Malatya）及迪亞巴克爾省（Diyarbakir）共912人喪生、5385人受傷，災情慘重，死亡人數可能會更高。



敘利亞國家通訊社報導，敘國境內逾320人死亡，1000 多人受傷。敘利亞救援組織「白盔」（White Helmets）則說，在他們行動的範圍中有147人死亡，340多人受傷，這不太可能納入官方數字中。此外，據信仍有數百人被困在廢墟下。

消防署今晚發布新聞訊息表示，已接獲外交部通知，國內搜救隊將赴土耳其救災，共計出動40名救援人員（消防署10人、台北市消防局30人）和3隻搜救犬， 以及裝備器材約4至5噸。

消防署說，搜救隊將於今晚約9時於桃園機場集結，預計搭乘晚間10時25分的土耳其航空班機馳援。

台北市消防局也說明，台北市搜救隊確認支援30人，包含1名榮總醫生、1名榮總護士和1名結構技師在內，還有2隻搜救犬，今晚7時授旗後將從民權分隊整隊出發到機場。

據了解，國內搜救隊上一次執行國際人道救援任務，是在2011年的日本311大地震，時隔12年之久，這次再銜命前進土耳其馳援救災。（編輯：方沛清）1120206

土耳其與敘利亞接壤的省分6日發生強震，卡拉曼馬拉斯省街上建物倒塌。（安納杜魯新聞社）

土耳其南部6日發生芮氏規模7.8地震。（中央社製圖）

土耳其東南部最大城市迪亞巴克爾的建築物6日因強震倒塌而壓毀車輛。（路透社）