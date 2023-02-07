藝人吳鳳、網紅圖佳謝台灣援助 盼為土耳其祈禱

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土耳其南部與敘利亞接壤的地區發生芮氏規模7.8強震，在台灣發展的土耳其網紅圖佳感謝台灣的援助，並貼出災區的照片，希望各界能共同為土耳其祈禱。（圖佳提供）中央社記者王心妤傳真 112年2月7日

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（中央社記者王心妤台北7日電）土耳其南部與敘利亞接壤地區昨天發生芮氏規模7.8強震。來自土耳其的藝人吳鳳、網紅圖佳感謝台灣政府的幫助，兩人表示，當地正是嚴冬，讓救援與生活更加困難，希望各界一起祈禱。

土耳其南部與敘利亞接壤地區昨天清晨發生芮氏規模7.8強震，目前已經造成土敘兩國5000多棟建築物倒塌，超過3000人死亡。

在台灣發展多年的藝人吳鳳在臉書（Facebook）表示，地震發生的地點離家人居住城市很遠，目前都平安，但災區有許多房屋倒塌，加上冬天寒冷，希望各界可以共同為土耳其祈禱。

吳鳳感謝台灣政府捐助20萬美元（約新台幣600萬元），並希望能在黃金搶救時間內尋找到更多廢墟中的人，各界一起為土耳其祈禱，一起克服這段辛苦的時間。

圖佳在臉書表示，此次地震災區是他爸爸的老家，他已經聯絡了住在當地的爺爺、奶奶和其他家人，目前都平安。

圖佳表示，因為擔心和難過，他沒辦法吃飯，只希望親戚們都平安。圖佳也在臉書貼上能幫助土耳其的捐款方式，希望各界共同為土耳其祈禱。（編輯：唐聲揚）1120207