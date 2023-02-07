土耳其強震 台中台南屏東整備馳援

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土耳其6日發生強震造成重大傷亡，台中市政府救援人員7日整備待命，配合中央調度隨時可前往馳援。（台中市消防局提供）中央社記者郝雪卿傳真 112年2月7日

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（中央社台北7日電）土耳其6日強震重大傷亡，第2梯次屏東縣特搜隊預計今晚出發。台中市長盧秀燕表示，2名特搜隊員、2隻搜救犬及1名獸醫已整裝待命；台南市長黃偉哲也表示，有需要將在第一時間出發救災。

依消防署資訊，本月份國際人道救援任務第1梯次輪值縣市(北市消防局)、第2梯次(屏東縣消防局)，皆為通過消防署「全國各級搜救隊伍能力分級檢測」NAP評核縣市；在接獲外交部指示前往救援，隨即聯繫財團法人賑災基金會啟動專案包機救援機制，搭乘專機馳援。

屏東縣政府消防局長許美雪告訴中央社記者，屏東縣搜救隊伍集結40名編組成員，整備個人裝備及搶救器材，下午會先抵南投竹山集結，預計晚上班機飛土耳其協助救援。

盧秀燕上午在市政會議中表示，台灣地震頻繁，過去921大地震造成嚴重災情，土耳其第一時間派員來台救災，對於土耳其的國際人道救援協助，台灣感念在心。目前包括2名特搜員、2隻搜救犬及1名獸醫都已整裝待命，配合中央調度，安排華航專機，隨時前往馳援。

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台中市政府消防局長孫福佑說，行政院規劃130名特搜員，第1梯次昨晚出發。台中特搜大隊經驗豐富，尤其台中搜救犬都依德國搜救規模訓練，有信心可在72小時黃金救援時間搶救更多生命。

另外，台南市長黃偉哲透過臉書（facebook）指出，台灣也曾經歷規模7.3的921大地震，對土耳其及敘利亞人民遭遇感同身受。已指示台南市消防局做好準備，若震災國家有需要，將在第一時間出發；後續災後重建部份，台南也不會缺席。（編輯：孫承武）1120207