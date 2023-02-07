土耳其強震死傷慘重 台灣搜救隊抵達伊斯坦堡

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土耳其與敘利亞6日發生芮氏規模7.8強震，消防署表示，台灣搜救隊第一梯次動員40人、3犬搭機前往馳援，已於台灣時間7日中午抵達土耳其的伊斯坦堡機場，將再轉機前進災區救援。（消防署提供）中央社記者黃麗芸傳真 112年2月7日

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（中央社記者黃麗芸台北7日電）土耳其與敘利亞昨天發生芮氏規模7.8強震，死亡人數逾3800人。消防署表示，台灣搜救隊第一梯次動員40人、3犬搭機前往馳援，已於今天中午抵達土國，將再轉機前進災區救援。

土耳其南部與敘利亞接壤的地區當地時間6日清晨發生芮氏規模7.8強震，目前土、敘兩地罹難人數超過3800人。由於地震規模大、震央淺且鄰近聚居地，造成這次傷亡如此慘重。

外交部昨天通知消防署要派搜救隊前往土耳其救災。

消防署今天透過新聞稿表示，土耳其災區受創嚴重，逾百棟建築物倒塌，已超過數千人死亡，數萬人受傷，死傷人數持續攀升，請求國際提供援助，昨晚台灣搜救隊第一梯次隊伍也搭機出發救災，成員包括消防署特種搜救隊10名搜救人員、1隻搜救犬，以及台北市消防局28名搜救人員、1名醫師、1名護理師和2隻搜救犬，還有約6噸的搜索救援裝備器材。

目前台灣搜救隊已於土耳其當地時間7日上午7時45分（台灣時間7日中午12時45分）抵達土耳其的伊斯坦堡機場，消防署說，台灣搜救隊隨後將轉機至土耳其阿達那機場（Adana Airport）向接待撤離中心（RDC）報到，並由RDC統籌調派進入災區進行救援，希望能盡快協助搶救受困民眾。（編輯：張銘坤）1120207