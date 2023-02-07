土耳其氣溫降震後救援受阻 民眾困瓦礫堆喊救命

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土耳其與敘利亞6日發生強震，死亡人數攀升至3700多人。圖為土耳其民眾在地震後觀看救援過程。（路透社）

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（中央社土耳其哈泰省/大馬士革7日綜合外電報導）土耳其與敘利亞昨天發生強震，死亡人數攀升至3700多人，從昨天深夜到今天凌晨，受困斷垣殘壁的民眾一直高喊救命，也有家屬為死去的親人痛哭失聲。

土、敘昨天凌晨發生規模7.8強震，有整棟公寓大樓被震垮、醫院受損，造成數以千計民眾受傷或無家可歸。

路透社報導，從昨天深夜到今天凌晨，由於冬季天氣寒風刺骨，搜救生還者的救援行動受阻。

在土耳其南部哈泰省（Hatay）的瓦礫堆下，傳出一名女子高喊救命的聲音，附近地上則躺著一具沒有生命的幼童遺體。

當地居民代尼茲（Deniz）絕望地絞扭雙手，在雨中哭泣。

他說：「他們一直發出聲音，但沒有人來救援。我們很崩潰。他們呼喊求救，喊著『救救我們』，但我們卻救不了他們。我們要怎麼救他們？從早上以來就沒有人了。」

深夜，氣溫降到接近零度，受困瓦礫堆的民眾或無家可歸的災民面臨的情況變得更糟糕。

圖為救援隊6日救出受困災民。（路透社）

在哈泰省北方的卡拉曼馬拉斯城（Kahramanmaras），有好幾個家庭全家聚在火堆旁邊，身上裹著毛毯保暖。

居萊（Neset Guler）與他的4個小孩圍繞在火堆周圍。他說：「我們差點逃不出家門。我們面臨的情況就是場災難。我們又餓又渴，很悲慘。」

這起地震發生後又掀起一連串餘震，根據美國地質調查所（U.S. Geological Survey），這是自2021年8月偏遠的南大西洋地區發生地震後，全球紀錄到規模最大的一起。

在土耳其，災害與應變管理署（Disaster and Emergency Management）表示，罹難人數來到2316人，為1999年造成1萬7000多人死亡的7.6強震以來，土耳其死傷人數最多的地震。昨天的地震據稱造成1萬3000多人受傷。

根據大馬士革政府與敘利亞西北部救援人員提供的數據，敘利亞至少有1444人死亡與約3500人受傷。敘利亞西北部是由叛軍掌控。

由於網路連線品質不佳，加上土耳其南部重災城市之間的道路受損，評估與因應地震衝擊的行動受到阻礙。這些災區的人口有數百萬人。

目前在為5月選舉備戰的土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）稱這場地震是歷史性災難，有關當局正竭盡全力因應。

他說：「儘管現在是冬季，每個人還是全心全意投入救災，但天氣寒冷、地震又發生在深夜，讓一切變得更加困難。」他說，有45國已提議協助救災。

在土耳其伊斯肯德隆市（Iskenderun），救援人員爬到巨大瓦礫堆上方搜尋生還者，這裡曾是省立醫院加護病房的一部分。醫護人員正盡力照料新送來的一批傷患。

30多歲的婦女杜林（Tulin）說：「有一名患者送去手術，不知情況如何。」她站在醫院外頭禱告並擦去眼淚。

敘利亞已飽受持續11多年的內戰蹂躪，這場地震讓民眾面臨的困境雪上加霜。

聯合國人道官員說，燃料短缺與嚴峻的冬季天氣也對因應措施構成障礙。

聯合國駐敘利亞人道主義協調班蘭利亞（El-Mostafa Benlamlih）在大馬士革透過視訊向路透社表示：「基礎設施受損，我們從事人道救援行動的道路也受損，我們必須想其他辦法才能救人…我們一直在努力救災。」（譯者：張曉雯/核稿：劉文瑜）1120207

影片來源：FRANCE 24 English