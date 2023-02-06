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土耳其強震多座機場關閉10省停課1週 台僑指像洗衣機晃5分鐘
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土耳其強震多座機場關閉10省停課1週 台僑指像洗衣機晃動5分鐘

2023/2/6 18:11（2/6 18:39 更新）
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土耳其與敘利亞接壤的省分6日發生強震，造成近641人死亡，卡拉曼馬拉斯省街上建物倒塌。（安納杜魯新聞社）
土耳其與敘利亞接壤的省分6日發生強震，造成近641人死亡，卡拉曼馬拉斯省街上建物倒塌。（安納杜魯新聞社）
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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡6日專電）土耳其與敘利亞接壤的省分今天發生強震，死亡人數近641人。住在震央附近的邱小姐說，當時晃動5至6分鐘，「很像滾筒洗衣機裡上下左右晃」，隨即她和家人帶著物資到空曠地避震。

土耳其上午4時17分發生規模7.8的強震。土耳其「共和報」（Cumhuriyet）指出，土耳其副總統歐克台（Fuat Oktay）指地震造成284人死亡，2003人受傷，1710座建築物被毀。敘利亞官方媒體報導，敘利亞政府控制區的死亡人數攀升至237人，超過630人受傷；反抗軍控制區至少有120人喪生。

靠近震央的尚勒烏爾法省（Sanliurfa）辦公室發布聲明表示，據報導，19座建築物倒塌，18名民眾喪生，77人受傷。旅居當地的邱小姐對中央社指出，當時大概晃動5至6分鐘之久，她和家人於地震停止後帶著緊急物資出門避震，目前有水電、網路可用，正在檢查屋況中。

土耳其受強震打擊，宿敵希臘及中東、北非地區其他國家立即表示願意提供援助，以協助投入救援工作。亞塞拜然370人救援隊已率先進入災區。

土耳其南部6日發生芮氏規模7.8地震。（中央社製圖）
土耳其南部6日發生芮氏規模7.8地震。（中央社製圖）

希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）推文寫道，「希臘正在調度資源，並將立即提供援助…（我們）對毀滅性的震災深感悲痛」。

以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）也於推特上以土耳其語發文說願意提供協助，「以色列隨時準備以任何可能的方式提供援助。我們的心與在這個痛苦時刻悲痛的家人及土耳其民眾同在」。

埃及外交部今天稍早發布聲明表示，已向土耳其和敘利亞提供協助。

一般認為，今天的地震是自1939年以來規模最強的一次。歐克台指出，受地震影響的10省停課一週，其中卡拉曼馬拉斯（Kahramanmaras）、加濟安泰普（Gaziantep）及哈泰（Hatay）因災情嚴重關閉機場。

土耳其能源與自然資源部長唐梅茲（Fatih Donmez）說，災區能源基礎設施包括輸電線及天然氣配送電線遭到嚴重破壞，靠近震央的天然氣傳輸線斷裂狀況尤其嚴重。

他指出，這條線路是將天然氣輸送至卡拉曼馬拉斯、 加濟安泰普、哈泰、卡利斯（Kilis）的主要線路，這些省分恐怕將面臨停電。（編輯：張芷瑄）1120206

土耳其東南部最大城市迪亞巴克爾的建築物6日因強震倒塌而壓毀車輛。（路透社）
土耳其東南部最大城市迪亞巴克爾的建築物6日因強震倒塌而壓毀車輛。（路透社）
土耳其東南部靠近敘利亞的地區6日發生芮氏規模7.8強震，阿德亞曼省街上建物倒塌。（安納杜魯新聞社）
土耳其東南部靠近敘利亞的地區6日發生芮氏規模7.8強震，阿德亞曼省街上建物倒塌。（安納杜魯新聞社）
敘利亞伊德利布省一棟建築6日受土耳其強震影響倒塌。（美聯社）
敘利亞伊德利布省一棟建築6日受土耳其強震影響倒塌。（美聯社）
#土耳其
#敘利亞
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