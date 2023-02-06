土耳其7.8地震上百棟建物倒塌 敘利亞也傳災情兩國至少100死【更新】

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（中央社伊斯坦堡6日綜合外電報導）土耳其東南部靠近敘利亞地區今天發生規模7.8強震，美聯社報導，兩國至少有100人喪生，死亡人數預計還會攀升。

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）在推特上表示，已立即派出救難隊前往災區，「我們希望盡快一起度過這場災難，並將災損降到最低」。

報導說，各官方統計數字加總之後顯示，土耳其至少有38人死亡，敘利亞至少有62死。

土耳其馬拉特雅省（Malatya）靠近震央地區，省長沙辛（Hulusi Sahin）說，馬拉特雅省至少有130棟建築物倒塌。土耳其東南部最大城市迪亞巴克爾（Diyarbakir）則至少有15棟建築物倒塌。

在敘利亞西北部，敘利亞民間防衛團體（Syrian Civil Defence）形容反抗軍控制地區的災情「慘重」，還說多棟建築物全部倒塌，許多民眾被困在瓦礫堆下。

敘利亞官方媒體報導，敘利亞北部大城阿勒坡（Aleppo）和中部城市哈瑪（Hama）有一些建築物倒塌。

法新社稍早報導，美國地質調查所（USGS）表示，這起發生於當地上午4時17分的地震測得規模7.8，震源深度17.9公里，震央在土耳其南部加濟安泰普省（Gaziantep）附近。加濟安泰普省與敘利亞接壤。約15分鐘過後，附近地區又發生了一次規模6.7的淺層地震。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1120206

圖為敘利亞伊德利布省一棟建築受強震影響倒塌。（美聯社）

圖為卡拉曼馬拉斯省街上建物倒塌。（安納杜魯新聞社）