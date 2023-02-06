土耳其7.8地震上百棟建物倒塌 敘利亞也傳災情兩國至少100死【更新】
2023/2/6 11:57（2/6 13:32 更新）
土耳其南部6日發生地震，芮氏規模7.8。圖為卡拉曼馬拉斯省街上建物倒塌。（安納杜魯新聞社）
（中央社伊斯坦堡6日綜合外電報導）土耳其東南部靠近敘利亞地區今天發生規模7.8強震，美聯社報導，兩國至少有100人喪生，死亡人數預計還會攀升。
土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）在推特上表示，已立即派出救難隊前往災區，「我們希望盡快一起度過這場災難，並將災損降到最低」。
報導說，各官方統計數字加總之後顯示，土耳其至少有38人死亡，敘利亞至少有62死。
土耳其馬拉特雅省（Malatya）靠近震央地區，省長沙辛（Hulusi Sahin）說，馬拉特雅省至少有130棟建築物倒塌。土耳其東南部最大城市迪亞巴克爾（Diyarbakir）則至少有15棟建築物倒塌。
在敘利亞西北部，敘利亞民間防衛團體（Syrian Civil Defence）形容反抗軍控制地區的災情「慘重」，還說多棟建築物全部倒塌，許多民眾被困在瓦礫堆下。
敘利亞官方媒體報導，敘利亞北部大城阿勒坡（Aleppo）和中部城市哈瑪（Hama）有一些建築物倒塌。
法新社稍早報導，美國地質調查所（USGS）表示，這起發生於當地上午4時17分的地震測得規模7.8，震源深度17.9公里，震央在土耳其南部加濟安泰普省（Gaziantep）附近。加濟安泰普省與敘利亞接壤。約15分鐘過後，附近地區又發生了一次規模6.7的淺層地震。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1120206
圖為敘利亞伊德利布省一棟建築受強震影響倒塌。（美聯社）
圖為卡拉曼馬拉斯省街上建物倒塌。（安納杜魯新聞社）
美國地質調查所表示，土耳其南部6日發生芮氏規模7.8地震。（圖取自美國地質調查所網頁earthquake.usgs.gov）
延伸閱讀新聞回顧》土耳其地震釀50傷 民眾驚魂未定：想跳陽台逃生地震緊急避難包6大類物品不可少 防災地圖下載連結報你知地震來時如何保命？不同情境避難原則一次看土耳其救難隊：若我們需要幫助 相信台灣也會前來20年兩震 台灣土耳其8000公里情長
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。