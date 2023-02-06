土耳其南部地震規模7.8 多棟建物倒塌[影]

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（中央社伊斯坦堡6日綜合外電報導）土耳其今天清晨發生規模7以上地震，官方尚未通報有人員傷亡，但國營媒體土耳其之聲（TRT）報導，震後有建築物受損，民眾也跑到積了雪的大街上。



法新社報導，土耳其有關當局尚未通報有人員傷亡，但社群媒體上的影片顯示，土耳其東南部有多個城市的建築物受損。



美國地質調查所（USGS）表示，這起發生於當地上午4時17分的地震測得規模7.8，震源深度17.9公里，震央在土耳其加濟安泰普省（Gaziantep）附近。

圖為卡拉曼馬拉斯省街上建物倒塌。（安納杜魯新聞社）

根據土耳其國營安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）拍攝畫面顯示，卡拉曼馬拉斯省（Kahramanmaras）多棟建物倒塌，民眾逃到街上避難。

美國地質調查所通報說，約15分鐘過後，第1次發生地震的地點附近又發生了一次規模6.7的淺層地震。



土耳其南部的加濟安泰普省與敘利亞接壤，是土耳其的工業和製造重鎮之一。據法新社記者說法，地震在黎巴嫩、敘利亞和賽普勒斯均有感。



路透社報導，德國地球科學研究中心（GFZ）則表示，土耳其今天清晨發生規模7.9地震，震源深度僅10公里。



土耳其災害與應變管理署（AFAD）將這次地震規模定在7.4，震央在南部城市卡拉曼馬拉斯（Kahramanmaras）附近。



根據路透社目擊者說法，這場地震搖晃約1分鐘，有窗戶因此被震碎。（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1120206

土耳其南部6日發生地震，芮氏規模7.8。圖為卡拉曼馬拉斯省街上建物倒塌。（安納杜魯新聞社）