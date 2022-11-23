土耳其地震釀50傷 民眾驚魂未定：想跳陽台逃生

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡23日專電）土耳其今晨發生規模6.1地震，造成50人受傷。網友錄下的畫面可見，櫥櫃被晃開，碗盤、廚具碎一地，家具傾覆，甚至阻擋逃生路線。商家也一片狼藉。當地民眾驚魂未定，稱一度想自陽台跳下逃生。

土耳其當地時間凌晨4時8分發生深度6.81公里的地震，震央位於西北部杜茲省（Duzce）的哥亞卡（Golyaka）地區。地震發生後，又有約106 次餘震。

土耳其內政部長索魯（Suleyman Soylu）上午對國營土耳其廣播電視公司新聞台（TRT Haber）表示，「我們幾乎完成了對哥亞卡附近村莊的檢查。沒有人通報嚴重損毀的狀況；這些地方只有一些穀倉被毀...地震期間停電，但政府現在正在恢復供電」。

伊斯坦堡及其他省分也有震感，包括西北部的包魯（Bolu）、薩卡里亞（Sakarya）、柯加里（Kocaeli）、 布爾薩（Bursa）、比萊吉克（Bilecik）、西部愛琴海岸伊茲米爾（Izmir）、庫塔雅（Kutahya）及首都安卡拉。

政府回應方面，災害與應變管理署（AFAD）宣布因安全考量暫停供電外，杜茲省省長艾泰（Cevdet Atay ）指出，為了預防起見，當地學校今天停課。

「發言人報」（Sozcu）網站報導，當地一棟兩層房屋部分被毀。地震發生後，災害與應變管理署及非政府組織土耳其紅新月會已進入杜茲，向市民分發熱食及毛毯等。

地質工程學者查克爾（Ziyadin Cakir）向美國有線電視新聞網土耳其頻道（CNN Turk）表示，杜茲省所在的地層不穩，餘震絕對會再發生，呼籲民眾留意。

杜茲居民伊爾汗（Fatoş İlhan）對當地媒體指出， 「地震發生的那刻，我以為我快死了。我試著從陽台跳下逃生，這是我第一次經歷這樣的事情。我家窗戶被毀。一站起來又跌倒，無法解釋這種感受」。

杜茲省於1999年發生持續30秒的7.2強震，約800人罹難，兩千多人傷。一名民眾回憶，1999 年的地震發生時，「我在房屋殘骸下待了 3 個小時」。再次遇到這樣的地震，令人難過。「我們有過一些經驗，但又來一次，恐懼感太強烈了」。

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阿克曼（Fikret Akman）說，1999年地震後，一切都沒有改變。建築物仍是5至6層高，「其實這個地方（的建物）不應該高於兩層樓。因為底部全都是水」。

土耳其位處多條活躍斷層線上，是全球地震活動最頻繁的國家之一，規模較小的地震和餘震幾乎每天都會發生多次。北安那托利亞斷層（North Anatolian fault）是安那托利亞板塊和歐亞大陸板塊之間的右移斷層，為土耳其最具破壞潛力的斷層線。（編輯：黃自強）1111123