土耳其百年強震賽普勒斯有感 土敘兩國死亡數破千

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影片來源：FRANCE 24 English

（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡6日專電）土耳其東南部與敘利亞接壤的省分今天發生芮氏規模7.8強震，這是近百年來這個區域最強的地震之一，於土、敘兩國至少造成1200人死亡。

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）今天表示，土耳其912人於地震中喪生，5383人受傷。搜救行動持續進行，政府還無法掌握傷亡人數可能會增加多少。到目前為止，已有45個國家提供援助。

據土耳其官方數據，奧斯曼尼耶省（Osmaniye）、尚勒烏爾法省（Sanliurfa）、馬拉特雅省（Malatya）及迪亞巴克爾省（Diyarbakir）共912人喪生、5385人受傷，災情慘重，死亡人數可能會更高。

敘利亞國家通訊社報導，敘國境內逾320人死亡，1000 多人受傷。敘利亞救援組織「白盔」（White Helmets）則說，在他們行動的範圍中有147人死亡，340多人受傷，這不太可能納入官方數字中。此外，據信仍有數百人被困在廢墟下。

這場規模7.8的地震釀慘重傷亡、夷平建築物，遠至賽普勒斯島都有感，至少是一個世紀以來這個區域最強的地震之一。震源深度17.9公里，震央在土耳其加濟安泰普省（Gaziantep）附近。

土耳其1939年曾發生與今天相同規模的地震，當年造成3萬人死亡。（編輯：馮昭）1120206