土耳其強震逾3800死 女排隊14人遭活埋、1前英超球星失聯

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦6日綜合外電報導）土耳其鄰近敘利亞地區6日清晨發生芮氏規模7.8強震，目前土、敘兩地罹難人數超過3800人；據報有14名土耳其國內的女排球員陷入瓦礫堆失聯，失聯者另有前英超球星阿特蘇。

根據土耳其當地體育媒體Fanatik指出，因馬拉特雅（Malatya）省發生建築崩塌，14名哈泰（Hatay）女子排球隊隊員陷入瓦礫堆失聯；馬拉特雅省的一支男排隊也傳出人員受傷，3名選手獲救。

在土耳其南部的卡拉曼馬拉斯（Kahramanmaras）市，據報一棟格鬥健身中心倒塌，裡面集訓的30到40名格鬥選手困於瓦礫堆。

稍早另傳出迦納籍的前英超切爾西球星阿特蘇（Christian Atsu）也在地震後失聯；阿特蘇目前效力土耳其職業足球超級聯賽哈塔伊斯波爾（Hatayspor）隊。（譯者：陳亦偉）1120207

土耳其南部的卡拉曼馬拉斯市多棟建築物遭強震毀損。（Ihlas News Agency via 路透社）