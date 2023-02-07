土耳其強震 外交部：台僑一家3口受困獲救

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土耳其南部與敘利亞接壤的地區6日發生規模7.8強震，救難人員在迪亞巴克爾省倒塌的建物中搜救。（路透社）

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（中央社記者陳俊華、王揚宇台北7日電）土耳其南部與敘利亞接壤的地區6日發生規模7.8強震。外交部發言人劉永健今天說，昨天下午傳出有台僑一家3口受困在倒塌房屋內，已成功救出且健康無虞；目前沒有台灣民眾受困情況傳出。

僑委會委員長徐佳青今天上午到立法院中興大樓拜會立委，接受媒體聯訪時表示，昨天第一時間有請駐外人員以及當地僑台商，幫僑委會了解情況，目前為止土耳其南部震災並沒有傳出有台灣人傷亡。

徐佳青表示，土耳其現在天寒地凍，僑委會將持續了解掌握，也有請在地重要僑領、僑商，隨時匯報訊息給僑委會。

劉永健上午在外交部例行記者會中表示，在土耳其南部、敘利亞北部交界處6日清晨發生強震，造成嚴重傷亡，地震後第一時間已與土耳其駐台代表聯絡，表達哀悼與慰問，並表達願意協助賑災的意願、也捐助20萬美元。

劉永健說，昨天晚上成立台灣國際搜救隊，有40名先遣隊員已出發，預計今天中午到達土耳其，將前往災區協助救災；據了解，還會有下一波救援行動，目前還有些技術性問題待解決，有消息會對外說明。

媒體追問，所謂「技術性」問題，是否因航權問題遭刁難。劉永健指出，只有專機情況下才有航權問題，昨天搜救隊是搭土耳其航空過去，沒有這個問題，目前沒有遭刁難、阻撓的情況。

至於是否規劃援助敘利亞，劉永健表示，中華民國在敘利亞沒有駐外館處，所以目前救災行動還是以土耳其為主要重點。（編輯：楊蘭軒）1120207