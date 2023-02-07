土耳其地震房子倒一片專家揭原因 斷層平靜兩世紀累積巨大能量

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

媒體分析，土耳其強震發生在2世紀來相對平靜的斷層帶上，又是在眾人熟睡的凌晨來襲，因此傷亡慘重。（中央社製圖）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社哈泰省7日綜合外電報導）土耳其與敘利亞邊界附近昨天發生地震，媒體分析，這起強震發生在兩個世紀來相對平靜的斷層帶上，又是在眾人熟睡的凌晨來襲，因此造成慘重傷亡，目前已證實有4800多人罹難。

土耳其南部與敘利亞接壤的地區發生一系列地震，其中最大的規模為7.8，有數以千計建築物倒塌，到了今天深夜，搜救人員仍在寒冷的天氣中與時間賽跑，徒手在斷垣殘瓦中尋找生還者。

這起地震會造成那麼嚴重的災損，部分是因為地震威力很強，這是自1939年以來襲擊土耳其規模最大的地震，而且發生在人口稠密區。

英國地質調查所（British Geological Survey）榮譽研究員穆森（Roger Musson）向法新社表示，另一個原因是，地震是在凌晨4時17分發生，代表「房屋倒塌時，有還在睡夢中的民眾受困在內」。

「地震與文明的糾纏：從神話到科學，以及防震工程」（The Million Death Quake:The Science of Predicting Earth’s Deadliest Natural Disaster）一書作者說，災區建築的結構也「真的不適合用於容易發生大型地震的地區」。

這起地震造成這麼慘重的災情，也可能是因為地震發生在最近相對平靜的斷層帶。

土耳其位處多條活躍斷層線上，是全球地震活動最頻繁的國家之一。1999年在土耳其北部杜茲區（Duzce）北安納托利亞斷層（North Anatolian Fault）發生的地震造成超過1萬7000人死亡。

但今天的地震是發生在土耳其另一側，是在東安納托利亞斷層（East Anatolian Fault）上。

穆森說，東安納托利亞斷層有兩個世紀來都沒有發生過規模7的地震，代表民眾忽視了「地震的危險性」。

穆森推斷，由於自上一次發生大地震後已隔了很長一段時間，可能已累積了「很多能量」。

英國廣播公司（BBC）報導，重症照護專家說，救援人員正在與時間賽跑，現在有很多因素影響到搜救行動。

美國杜克大學（Duke University）的穆恩博士（Richard Edward Moon）說，缺水與缺氧是影響生存的關鍵障礙。

每名成人每天會失去1.2公升的水。穆恩博士向BBC Newsday節目表示：「這包括尿液、呼氣、水氣蒸發以及如果還有汗水的話。失去的水累積到8公升左右時，生命就會有危險。」

此外，土耳其與敘利亞現在是冬天。

在身體沒有失去保持溫度的能力下，一般成人可忍受攝氏21度的溫度。但如果天氣變得更冷，那就是另外一回事了。

穆恩博士說：「到那個地步，體溫基本上會跟著環境溫度調整。體溫下降速率取決於一個人可能擁有的隔熱材料，或者他們在地下有多少避難處。但最後，這些不幸的人中有許多可能會因為體溫過低死亡。」（譯者：張曉雯/核稿：陳昱婷）1120207

土耳其強震釀慘重傷亡，一名婦人7日在哈泰省難過地與其他民眾相擁。（路透社）