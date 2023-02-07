土耳其遇強震 日本女性暗夜赤腳逃命

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

土耳其東南部城市加濟安泰普一棟多樓層建物遭6日強震夷平，民眾試圖在斷垣殘壁中找尋生還者。（美聯社）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京7日綜合外電報導）土耳其與敘利亞邊界附近6日發生強震，住在土耳其南部、離震央約200公里的日本女性說，當時是暗夜又下著大雨，她連鞋都沒穿趕緊逃命。她還說，感覺比311大地震的橫濱更搖晃。

日本放送協會（NHK）報導，出身日本神奈川縣、目前旅居土耳其南部麥新（Mersin）的34歲女性日本人落合麗莎（音譯）受訪時回顧規模7.8強震發生當下情況。

麥新離震央加濟安泰普省（Gaziantep）約200公里，地震發生時，落合正在公寓的房間裡睡覺，驚醒後感覺晃動愈來愈大，從陽台可以看到有人急忙外出避難。

落合說，當時一片漆黑又下著大雨，她連鞋都來不及穿就逃出家門，「東日本大震災（311大地震）當時我在橫濱市，感覺這次比當年搖晃更劇烈」。

她說，因為土耳其具抗震能力的大樓很少，「我擔心自己住的地方會倒塌而感到不安，因此離家避難」。

落合在朋友車上度過幾個小時才返家，又因為家具傾倒加上頻繁發生餘震，只好到家附近的飯店避難。

落合表示，她目前入住的飯店附近，未見到建築物損壞等嚴重災情。

談到當地所需援助，落合說，從她所在地區車行約一小時的阿達那（Adana），似乎有不少人因房屋倒塌無家可歸，「因為現在天候寒冷，我認為有必要提供像毛毯等防寒物品的援助」。（譯者：黃名璽/核稿：戴雅真）1120207