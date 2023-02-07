土耳其強震罹難總人數突破5000人 敘利亞占1600人

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土耳其與敘利亞接壤地區6日發生芮氏規模7.8強震，救援人員7日持續在倒塌建築物的瓦礫堆中尋找倖存者。（安納杜魯新聞社）

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（中央社土耳其阿達那7日綜合外電報導）土耳其與敘利亞接壤地區昨發生芮氏規模7.8強震，救援人員今天持續在近6000棟倒塌建築物的瓦礫堆中尋找倖存者，目前總死亡人數突破5000人，包括敘利亞罹難的1602人。

美聯社報導，強震發生後，世界各國紛紛派出救援隊協助搜救。土耳其災害管理當局表示，目前災區已聚集超過2萬4400名緊急救難人員，但震災範圍太廣，且僅在土國就有近6000棟建築物證實已倒塌，救災努力似乎緩不濟急。

土耳其副總統歐克台（Fuat Oktay）表示，截至目前，土國罹難人數已上升至3419人，另有2萬534人受傷。這使得震災總罹難人數達到5021人，另在敘利亞也有1602人不幸身亡，數千人受傷。

在震央西南方的土國哈泰省（Hatay），官員稱有多達1500棟建築物被毀，許多人通報他們有親屬被困在瓦礫堆下，但迄今仍未看見救援人員抵達現場。

敘利亞國營媒體敘利亞新聞社（SANA）報導，在阿勒坡（Aleppo）、哈瑪（Hama）、拉塔基亞（Latakia）、伊德利布（Idlib）、托土斯（Tartus）等政府控制區的城市，至少有812人喪生、1449人受傷。

根據「白盔」（White Helmets）救援隊的說法，在敘國反對派控制的西北部地區，至少有790人罹難、2200人受傷，預計接下來傷亡人數將「急遽上升」。（譯者：施施/核稿：林治平）1120207