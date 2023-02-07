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土耳其強震為何破壞慘重？美地質調查所：建物老舊、地震淺

2023/2/7 21:31（2/7 22:14 更新）
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土耳其東南部城市加濟安泰普一棟多樓層建物遭6日強震夷平，民眾試圖在斷垣殘壁中找尋生還者。（美聯社）
土耳其東南部城市加濟安泰普一棟多樓層建物遭6日強震夷平，民眾試圖在斷垣殘壁中找尋生還者。（美聯社）
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（中央社華盛頓7日綜合外電報導）土耳其與敘利亞接壤地區6日發生芮氏規模7.8強震，累計已造成5000餘人喪命。美國地質調查所（USGS）表示，事發地區的建築物格外承受不了地震衝擊。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，USGS科學家華爾德（David Wald）在官網發表的一篇文章中說：「看著這場悲劇的種種災情令人難受，尤其是我們長期以來都知道，這個地區的建築物遇到地震時有多不耐震。」

他還表示：「像這樣規模的地震，在世界上任何地方都可能造成破壞；但這個地區的許多建物格外不堪一擊。」

文章並指出，由於這兩次強震屬於淺層地震，也是造成搖晃劇烈的原因；其中主震深度僅11英里（17.6公里），另個芮氏規模7.5的餘震深度更只有略超過6英里（9.6公里）。根據USGS認定，深度不超過70公里屬於「淺層」地震。

USGS表示，這次地震發生地區的建築物較老舊，建材是較舊型的混凝土，這種材料的設計無法吸收這麼強的震動能量。

根據USGS說法，這場地震發生地區有3大板塊擠壓，分別是安納托利亞板塊（Anatolia）、阿拉伯板塊與非洲板塊；且預期還會有餘震。（譯者：張正芊/核稿：陳昱婷）1120207

美國地質調查所指出，土耳其強震屬淺層地震，事發地區的建築物老舊無法吸收這麼強的震動能量。（中央社製圖）
美國地質調查所指出，土耳其強震屬淺層地震，事發地區的建築物老舊無法吸收這麼強的震動能量。（中央社製圖）
#USGS
#華爾德
#土耳其
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