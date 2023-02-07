敘利亞孕婦產娃遇震同埋瓦礫堆 女嬰獲救卻與母永別[影]

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（中央社阿勒坡7日綜合外電報導）土耳其與敘利亞接壤地區昨天發生規模7.8強震，造成兩國死傷慘重。網路上一段影片顯示，一名剛出生的女嬰幸運從瓦礫堆中獲救，但她的母親和其他家人據信全數罹難。

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，這幅令人痛心的景象發生在敘利亞東北部的詹德列斯區（Jenderes），女嬰在瓦礫堆下出生幾分鐘後，從倒塌建物的殘骸中幸運獲救。

根據當地媒體，女嬰的母親從敘利亞東部代爾祖爾（Deir Ezzor）地區漂泊至此地，在地震當下開始分娩。

攝影機拍到一名救難人員從倒塌建物跑出來，跨過一大堆扭曲的金屬、破碎的混凝土和鐵絲網，把小女嬰送往安全之處。一名男子跟在救難人員後面跑，接著扔出手上一條沾滿灰塵的綠色毯子，以供嬰兒保暖。

一旁群眾目睹眼前這場奇蹟和悲劇。女嬰現在雖然有人照料，據了解，她的家人全死於這次地震。

根據影片裡的發言，拍攝地點在敘利亞阿勒坡市（Aleppo）附近的鄉下地方，阿勒坡市也是這次地震的重災區。

土耳其與敘利亞目前總死亡人數突破5000人，包括在敘利亞政府和反對派控制區罹難的1602人。（譯者：楊昭彥/核稿：劉淑琴）1120207