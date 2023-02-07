土耳其強震邊境城市被遺忘 台灣中心能源撐不到一週

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以軍用混凝土牆為基底的土耳其「台灣─雷伊漢勒世界公民中心」未因強震受重創，不少災民湧進此地尋求協助。（圖取自facebook.com/taiwanandreyhanlicentre）

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（中央社記者張若瑤台北7日電）距土耳其強震震央不到200公里的雷伊漢勒市，基礎設施被摧毀、天然氣管線斷裂，面臨沒電沒水沒暖氣困境；更糟的是軍隊管制聯外道路，救援物資進不來。災民不斷湧進台灣中心，備用能源與糧食眼下都撐不到一週。

以軍用混凝土牆為基底的土耳其「台灣─雷伊漢勒世界公民中心」（簡稱「台灣中心」），是飽受敘利亞內戰波及12年的雷伊漢勒市（Reyhanli）唯一未因強震受重創的建築。

距台灣中心不遠的當地飯店，在6日清晨發生第一次芮氏規模7.8強震時地基下陷，1、2樓已埋入地底，外牆如豆腐渣大片破碎脫落，但截至7日上午，居民等待超過30小時，仍未有任何救難人員抵達現場，完全無法得知倒塌飯店中是否有人受困。

「沒有救護車，也沒有任何官方搜救隊。」土耳其台灣中心執行長裘振宇表示，雷伊漢勒市所在的哈泰省（Hatay）本來就因難民問題道路泥濘還未鋪柏油、民生基礎建設老舊、各類地下管線多有損壞且水壓不足，地震發生後斷電也無法抽水。

他說，當地網路連線時好時壞，有時連電話都打不通，只能靠手機簡訊傳遞消息，情況糟糕，讓原本白天開放的台灣中心只好24小時都收容災民。

裘振宇慶幸自己在上個月6日收到聯合國國際移民組織（IOM）捐贈的柴油發電機及2週儲備量的柴油，剛好在捐贈滿1個月的時間點派上用途，但一日之間湧入近300名當地居民，資源大量被消耗，台灣中心恐撐不過一週。

土耳其南部接壤敘利亞地區的加濟安泰普省（Gaziantep）附近，當地時間6日清晨發生2次芮氏規模7.8與7.5的強震與多次餘震，往南距離震央不到200公里的哈泰省首府安塔基亞（Antakya）災情慘重，而更靠近敘利亞邊境的雷伊漢勒市因本身交通不發達，目前軍方又管控所有要道維安，資源進不來，人也出不去。（編輯：周永捷）1120207