【空中小客廳S2E32-1｜台灣人在世界】台灣中心差點變台北中心 裘振宇救難記

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台灣中心執行長裘振宇（左）在土敘邊境待了7年，他應邀錄製中央社Podcast「空中小客廳」與主持人張若瑤分享，面對土耳其地方與中央不同勢力的拉扯，始終秉持「公眾利益絕對會戰勝一切」的信念。中央社記者徐肇昌攝 112年1月6日

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■「台灣人在世界」系列專題一：（人道篇／廢墟中的新文明）

主持人：張若瑤

與談人：裘振宇／台灣雷伊漢勒世界公民中心執行長

主題：在不平等生命中 找到「有家可歸」的救贖

在戰火威脅的土耳其與敘利亞邊境，裘振宇開啟了一場持續7年，仍是現在進行式的奇異旅程。這一切盡在不言中的掙扎與博弈，都是為了藉由「台灣雷伊漢勒（Reyhanli）世界公民中心」（下稱「台灣中心」），讓生命能永續且更平等。

本業為建築師的裘振宇，在求學的過程中，體悟不該以「同一套價值觀」為每個人打分數；自丹麥籍的雪梨歌劇院建築師約恩‧烏松（Jørn Utzon）的經歷裡，覺察「對付政治人物不能手軟」，這些養分澆灌出他心靈的沃土，得以不屈不饒克服來自土耳其部落政治的挑戰。

好比在第11次建築草圖的公聽會上，他被三任市長包夾「賣地」補錢坑；遇上中國大使館發函給土耳其外交部，指責「台灣中心」違反「一中原則」，必須改名「台北中心」；土耳其各方勢力用千奇百怪的理由，塞人到「台灣中心」當警衛……。

從2016年畫設計草圖開始，2020年主建築完工後接「志工」執行長，到2023年四處募資並將公益串聯NFT與元宇宙，裘振宇遇上了哪些潛規則？

台灣中心執行長裘振宇2022年3月收到土耳其外交部發函，希望建立在土耳其與敘利亞邊境的「台灣雷伊漢勒（Reyhanli）世界公民中心」，在未來開放或有辦活動時，拿掉「台灣」字樣的設計標示與有相關註記的物品，以「台北」替換，甚至連國旗也不能掛，以免造成在政治上承認「台灣」國際地位的誤解。裘振宇提供 112年1月6日

後製團隊：中央社影音中心

剪輯：黃信源 ｜文字：張若瑤

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什麼是「台灣人在世界」系列專題？

在國際與兩岸情勢的影響下，「台灣」這塊曾有「彈丸之地」稱謂的島嶼，近幾年被全球「聚光燈」照得閃亮亮，這些來自四面八方的好感，對「台灣」大量增長的討論度與能見度，以及自由民主的品牌印象，都不是在一夕間構成的。

這其中有許許多多優秀的人才，早在「台灣」成為「潮流趨勢」之前，就在世界的各個角落燃燒自己，以一點一滴的微光，照亮台灣人通向世界的那條路。「空中小客廳」接下來會陸續製作「台灣人在世界」的系列專題節目，傳頌這些「海外點燈人」的故事。

1月，聽建築師裘振宇說「人道篇／廢墟中的新文明」之一（https://reurl.cc/ymNym2）、之二（https://reurl.cc/33E1X8）。

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