【劉克襄的小站之旅｜搭火車回台灣E10】阿里山線之二 雲端五奇vs.魯本爸
主持人：劉克襄／中央社董事長、詩人、自然觀察作家
主題：從多林到祝山
從「奮起湖」穿越山洞，阿里山線「挑戰版」第一站起始於「多林」，終止於「祝山」。
自無人小站「多林」前往「十字路」之間，有一處因莫拉克風災而受創的重建區——「得恩亞納」，繽紛的斜頂式高腳木屋，猶如森林中與世隔絕的小秘境，帶著歐風的「台版合掌村」之名於焉誕生。若不想再往前行，或者也能從「十字路」展開O型健走，繞著「得恩亞納」返回「多林」。
在鄒族部落的兩向交匯處「十字路」，往西可拜訪「來吉部落」，往東能探望「達邦部落」、「特富野部落」，體驗傳統鄒族文化。想享受寧靜氛圍，下榻「二萬平」青年活動中心是另種選擇，在此處休憩的同時，遠眺充滿神靈傳說的大小塔聖山。
沿著「二萬平」鐵道走山徑，抵達公車與旅社的設置點「阿里山新站」，由此延伸出三類旅遊模式：其一，搭乘「雲端上的火車」瞻仰神木遺跡；其二，到舊站「沼平」，站在天空步道上賞萬紫千紅「櫻姿態」；其三，行至深處「祝山」等待玉山日出。
「挑戰版」的阿里山線，將「日出、雲海、森林、鐵道、晚霞」等雲端五奇，盡收眼底。
而被遺落的「眠月線」，則刻印著紐西蘭父親費爾越洋尋子的痕跡，在賣藥郎的喊叫聲中，更添傳奇色彩。
後製團隊：中央社影音中心
外景拍攝：張智彥
剪輯：張智彥｜照片：張智彥｜文字：張若瑤
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