【特派談新事S2E54】鼠牛虎「貓」沒有「兔」 盤點越南過年習俗

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主持人：周永捷／中央社國際暨兩岸新聞中心國際組組長

與談人：陳家倫／中央社駐河內特派員

主題：年味比一比

為什麼越南文化中沒「兔」年，而是「貓」年？12生肖竟是源自於越南？越南人相信，就算沒有「兔」年，屬「貓」的人也如屬「兔」般幸運，瞧瞧「嫦娥奔月」後遇見的玉兔，不正是長壽的表徵？

越南與台灣兩地除夕都會祭祖，但住北部的越南人，過年時會吃以水煮糯米、三層肉與綠豆包裹出的「方形粽」；住南部的越南人，吃的是「圓柱粽」。而祭祖必備「五果盆」，擺放象徵12個月時令的12種乾果、蜜餞，寓意來年經歷12種酸甜苦辣滋味，祈求好運到。

「送禮」則是越南另一種美好傳統，而且必須送到讓人看得見，兩方才都有面子，好比被稱為「禮籃」的「食品塔」，就是如此習俗的產物。通常會挑選酒、茶葉、果乾、堅果、餅乾、糖果等當堆疊物，再以透明塑膠袋或保鮮膜緊緊包覆，預算在新台幣400元到4000元都可打造出視覺上的「澎湃感」。你知道「食品塔」的另一個作用是什麼嗎？

農曆12月23日是越南「送神節」，同時也是越南婦女們的「家務期末考」，主婦們當天一早5時就得起床，趕在中午12時前，準備好供品，許多家庭甚至保留自己殺雞的儀式，只是為了……。

後製團隊：中央社影音中心

剪輯：黃信源 | 文字：張若瑤

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