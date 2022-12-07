【特派談新事S2E49】幣圈「崩盤式」血洗 大戶也淪韭菜

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加密幣交易所FTX地位一度竄高至全球第2大，今年11月卻陷入流動性危機，經歷幣圈龍頭幣安收購破局後，FTX向法院聲請破產，在產業界投下震撼彈。（路透社）

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主持人：廖漢原／中央社國際暨兩岸新聞中心

主任與談人：謝方娪／中央社財經記者

主題：FTX破產「震撼彈」

「金融玩家天堂」加密幣交易所FTX，地位一度竄高至全球第2大，今年11月卻陷入流動性危機，經歷幣圈龍頭幣安收購破局後，FTX向法院聲請破產，在產業界投下震撼彈，圈內無論新手或老鳥，都慘淪「韭菜」，至今仍未找到可靠的賠償方式。

「幣圈1天、人間10年」，近年不少投資人搶進賺「快錢」，因其去中心化的特性，並無監管機構或相關法規約束，成為造就一夜致富神話的「美麗新世界」，其暴起暴落的走勢反倒更吸金，卻也應證了「高風險中沒有相對安全」領域的盲點。

FTX創辦人兼執行長SBF（Sam Bankman-Fried）不到30歲就被拱成「幣圈金童」，FTX宣布倒閉後跌落神壇，還被傳出不當挪用資金，血本無歸的受害打算走出APP群聚打官司，他們真的能拿到賠償嗎？

1個多月內，全球有3名幣圈名人相繼死於非命，到底發生了什麼事？日本的虛擬貨幣監管之路走得相對早，台灣該如何因應這波危機？

後製團隊：中央社影音中心

剪輯：鄭惠文 | 文字：張若瑤

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