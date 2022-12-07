更多編輯台推薦新聞：
近1年地震國家級警報台東發布20次最多 澎湖金門連江掛零
生活

近1年地震國家級警報台東發布20次最多 澎湖金門連江掛零

台積電美國廠移機典禮為何重要？6大重點看懂設廠緣由及影響
產經

台積電美國廠移機典禮為何重要？6大重點看懂設廠緣由及影響

書摘／確診後記性變差？腦霧會變失智？牛津專家教你改善長新冠
生活

書摘／確診後記性變差？腦霧會變失智？牛津專家教你改善長新冠

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 文化
中央社好POD
新聞專題
中央社好POD2/238
首頁 / 文化

【特派談新事S2E49】幣圈「崩盤式」血洗 大戶也淪韭菜

2022/12/7 17:43
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
加密幣交易所FTX地位一度竄高至全球第2大，今年11月卻陷入流動性危機，經歷幣圈龍頭幣安收購破局後，FTX向法院聲請破產，在產業界投下震撼彈。（路透社）
加密幣交易所FTX地位一度竄高至全球第2大，今年11月卻陷入流動性危機，經歷幣圈龍頭幣安收購破局後，FTX向法院聲請破產，在產業界投下震撼彈。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

主持人：廖漢原／中央社國際暨兩岸新聞中心
主任與談人：謝方娪／中央社財經記者

主題：FTX破產「震撼彈」

「金融玩家天堂」加密幣交易所FTX，地位一度竄高至全球第2大，今年11月卻陷入流動性危機，經歷幣圈龍頭幣安收購破局後，FTX向法院聲請破產，在產業界投下震撼彈，圈內無論新手或老鳥，都慘淪「韭菜」，至今仍未找到可靠的賠償方式。

「幣圈1天、人間10年」，近年不少投資人搶進賺「快錢」，因其去中心化的特性，並無監管機構或相關法規約束，成為造就一夜致富神話的「美麗新世界」，其暴起暴落的走勢反倒更吸金，卻也應證了「高風險中沒有相對安全」領域的盲點。

FTX創辦人兼執行長SBF（Sam Bankman-Fried）不到30歲就被拱成「幣圈金童」，FTX宣布倒閉後跌落神壇，還被傳出不當挪用資金，血本無歸的受害打算走出APP群聚打官司，他們真的能拿到賠償嗎？

1個多月內，全球有3名幣圈名人相繼死於非命，到底發生了什麼事？日本的虛擬貨幣監管之路走得相對早，台灣該如何因應這波危機？

後製團隊：中央社影音中心
剪輯：鄭惠文 | 文字：張若瑤

立即收聽：
▶【Firstory
▶【Apple Podcast
▶【KKBOX
▶【Spotify
▶【Google

▶更多【中央社好POD】精彩內容
▶節目影片：https://youtu.be/t3KZ8h982Jo

▶相關報導之一：https://reurl.cc/rZEMlr
▶相關報導之二：https://reurl.cc/eWM1xx
▶相關報導之三：https://reurl.cc/aae2rZ

▶「特派談新事」圈粉／廖漢原：instagram.com/correspondentnewsinsight/
▶意見信箱：cnaonpodcast@gmail.com

延伸閱讀
【特派談新事S2E48】印尼西爪哇強震下天人永隔和重建希望【特派談新事S2E47】G20天外震撼彈——北約捲入俄烏戰？【特派談新事S2E46】G20現場直擊：拜習過招鏡頭外的細節【特派談新事S2E45｜加碼版】拜川PK驚險局：民主牌小勝經濟牌【特派談新事S2E44】跨境打壓僑民 中國海外東廠全球現形記
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
【劉克襄的小站之旅｜搭火車回台灣E09】阿里山線之一 獨立山螺旋登高