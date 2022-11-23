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【特派談新事S2E47】G20天外震撼彈——北約捲入俄烏戰？

2022/11/23 14:32（11/23 14:47 更新）
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一枚飛彈日前越境進入北約成員國波蘭，造成2人喪生。圖為在波蘭接近烏克蘭邊境看到爆炸後濃煙升起。（Stowarzyszenie Moje Nowosiolki via 路透社）
一枚飛彈日前越境進入北約成員國波蘭，造成2人喪生。圖為在波蘭接近烏克蘭邊境看到爆炸後濃煙升起。（Stowarzyszenie Moje Nowosiolki via 路透社）
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主持人：周永捷／中央社國際暨兩岸新聞中心國際組組長
與談人：田習如／中央社駐布魯塞爾特派員

主題：波蘭遭彈襲是意外？

一枚飛彈在G20（20國集團領袖峰會）時，落入鄰近烏克蘭邊界的波蘭城鎮，造成2人喪生。身為東歐最挺烏克蘭的波蘭，為何會掃到戰事颱風尾？這顆天外來彈，到底是哪國發射的？

北約緊急加開3場會議，快速穩定局勢，並定調沒有跡象顯示「蓄意攻擊」與軍事行動」，將一觸即發的「第三次世界大戰」踩剎車，最後不忘重申立場：「as long as it takes.」不管戰爭打多久，北約都挺烏克蘭，以及必須盡快補足「武器庫存」，才能讓北約在越來越危險的世界局勢下，有防衛與嚇阻能力。

除了北約，其他各國對波蘭遭彈襲的反應如何？烏克蘭總統澤倫斯基又是怎麼解讀這場意外？「波蘭不好惹」，它們才在今年8月向南韓買了180輛坦克，更何況還有「北約第5條帝王條款」的防護罩，俄羅斯敢在波蘭頭上動土，馬上會被群毆……。

蒲亭忌憚北約什麼？恢復「蘇聯榮光」的強人夢，似乎離他越來越遠了；另一邊烏克蘭人仍堅持真正的聖戰，誓言就算俄羅斯退兵也不妥協，為什麼？

後製團隊：中央社影音中心
剪輯：鄭惠文 | 文字：張若瑤

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