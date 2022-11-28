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【文化普拉斯S2E29】讓讀書變成一件好玩的事 簡靜惠的閱讀希望工程

2022/11/28 17:34（11/28 17:35 更新）
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洪建全教育文化基金會榮譽董事長簡靜惠（右）認為參加讀書會是一件很有意義的事，她錄製中央社Podcast「文化普拉斯」與主持人邱祖胤（左）分享，什麼時候開始參加讀書會，年齡就停在那裡。中央社記者趙世勳攝 111年11月28日
洪建全教育文化基金會榮譽董事長簡靜惠（右）認為參加讀書會是一件很有意義的事，她錄製中央社Podcast「文化普拉斯」與主持人邱祖胤（左）分享，什麼時候開始參加讀書會，年齡就停在那裡。中央社記者趙世勳攝 111年11月28日
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主持人：邱祖胤／中央社主任記者
與談人：簡靜惠／洪建全教育文化基金會榮譽董事長、國家文化藝術基金會前執行長

主題：書與人

「我認為參加讀書會是一件很有意義的事，什麼時候開始參加，你的年齡就停在那裡。」

身為台灣松下電器公司的大媳婦，簡靜惠以「洪建全基金會」為平台，創辦台灣第1本專業書評雜誌《書評書目》雙月刊。但在此之前，文科出身的她，美國留學回台一度希望能教書，卻因婚姻踏進商業圈：「婚姻很幸運，先生支持我；不順利的是，必須在商業中重新學習，幫助家庭事業。」

這也開啟簡靜惠人生的另一種可能性，創辦了不以救濟為主旨的「洪建全基金會」。而後她因接觸松下電器創辦人松下幸之助，而被其所提倡的「PHP精神（Peace and Happiness through Prosperity，透過繁榮達到人類的和平與幸福）」吸引，又設立了「台灣PHP素直友會」。到底什麼是「素直心」？「素直友會」都在做哪些事務？

「閱讀」對簡靜惠而言，是自由隨心所欲的，也因為好玩有趣，讓她越陷越深，「不被要求讀書，才會真正快樂」。簡靜惠只記得現在開心的事，「過去的就過去了」。

從一個人讀書，變一群人讀書，簡靜惠認為，讀書會像看一場電影或展覽，大家彼此分享某個生活階段，「讀書不是那麼嚴肅的事情，有時候也可以用唱的」。

後製團隊：中央社影音中心
剪輯：蔡明珊 | 文字：張若瑤
開場音樂演奏：邱景珩

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洪建全教育文化基金會榮譽董事長簡靜惠表示，「閱讀」應是自由隨心所欲的。中央社記者趙世勳攝 111年11月28日
洪建全教育文化基金會榮譽董事長簡靜惠表示，「閱讀」應是自由隨心所欲的。中央社記者趙世勳攝 111年11月28日
#文化普拉斯
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