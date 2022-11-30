【特派談新事S2E48】印尼西爪哇強震下天人永隔和重建希望

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主持人：周永捷／中央社國際暨兩岸新聞中心國際組組長

與談人：李宗憲／中央社駐雅加達特派員

主題：印尼西爪哇強震下天人永隔和重建希望

印尼西爪哇省距離首都雅加達東南方約75公里的席安約鎮，21日下午發生規模5.6的強烈地震，由於震源深度僅10公里，造成大規模的建築物倒塌、受損，有至少上萬人失去家園。截至2022年11月27日，地震已導致321人死亡、7,729人受傷，11人失蹤，死者當中多為孩童。

中央社駐雅加達特派員李宗憲在強震發生後第二天半夜，隻身搭乘巴士及計程摩托車，挺進災區，克服交通阻礙、語言溝通、食宿及網路傳輸問題，為台灣閱聽眾帶回第一手報導。

「我還是不相信她走了，她是我最美的妹妹啊！」印尼地震重災區古格南一間臨時安置中心傳出慘烈哭聲。不幸罹難的孕婦英德亞的姊姊在帳篷內抱著外甥嚎啕大哭，她怎麼都不願相信，妹妹只是出門買零食，就與她天人永隔。今年23歲、懷有5個月身孕的英德亞21日在距離自家不到500公尺的小攤買零食時遇到地震。攤販旁的房子瞬間倒塌，幾乎夷為平地。在失蹤4天後，她的遺體昨天被找到，家人震驚無法接受。

另一頭，距離席安約鎮市區約8公里的古格南鄉（Cugenang）鄉，狹窄馬路幾乎全被土石泥濘掩蓋，救護車和軍車來回穿梭，窒礙難行。道路兩旁的房屋全毀、傾斜，有些地方甚至被夷為平地。整個古格南鄉幾乎看不到任何一間完整房屋。

當地有些人雖然願意暫時住在安置中心，但天一亮就忍不住立刻回到破碎家園。

住了大半輩子的房子沒了，生性樂觀的印尼人雖不捨，但似乎都保持正面心態，樂觀面對。災民亞邁德說，房子沒了重建就好，「該慶幸家人、朋友都還在，相信神會帶領我們，重新建立家園」。

天災後總見人性光輝。印尼慈濟分會以及由印尼台商組成的三輪慈善基金會發揮人溺己溺精神，在地震後前進災區賑災，提供災民需要的協助，幫助災民早日度過艱難時刻。

後製團隊：中央社影音中心

剪輯：蔡明珊 | ‧文字：周永捷

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