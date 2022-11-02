【特派談新事S2E43】韓劇東南亞實驗跳板 「小女子」如何翻轉新加坡

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主持人：周永捷／中央社國際暨兩岸新聞中心國際組組長

與談人：侯姿瑩／中央社駐新加坡特派員

主題：當韓劇遇上獅城

新加坡著名地標與景點，如濱海灣、濱海灣花園、富麗敦飯店、駁船碼頭等，出現在韓劇《小女子》（Little Women）的場景中，不只如此，竟還找來在《魷魚遊戲》中飾演「臥底警察」爆紅的魏嘏雋當主角，並清空市中心的主要街道羅敏申路，拍攝飛車追逐畫面，百萬名車就這樣撞毀也不心疼，如此大手筆為新加坡作嫁的原因為何？

跟著韓劇走環遊世界，你還記得追過哪些有各國美景襯托的劇？歐美拍不夠，韓劇開始鎖定東南亞了嗎？台灣有沒有機會也雀屏中選呢？

製播過奧斯卡最佳影片《寄生上流》與韓劇《愛的迫降》等人氣作品的韓國影劇圈巨擘CJ ENM集團近年投資了5部華語劇，猜猜其中有哪些台灣演員的身影？

後製團隊：中央社影音中心

剪輯：蔡明珊 | 文字：張若瑤

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