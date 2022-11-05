【劉克襄的小站之旅｜搭火車回台灣E08】宜蘭線 跳站翻山生態旅

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作家劉克襄的PODCAST節目「搭火車回台灣」，第8集提到北台灣玩法最多的「宜蘭線」，是地圖上的「M型麥當勞」，可以走古道翻山跳站，也可體驗海洋生態。中央社記者黃大維攝 111年11月5日

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主持人：劉克襄／中央社董事長、詩人、自然觀察作家

主題：荒地與小鎮中 綿密的點燈人

跳脫城市後花園的視角，北台灣是與大自然共生的「里山生活」美好實驗場，尤其是玩法變化最多、銜接台灣東西向——「北迴線」與「縱貫北線」——的「宜蘭線」。

從八堵到蘇澳，「宜蘭線」大小站總共有27個，它是最親海的鐵道，也因途經「三貂嶺」而串聯「平溪線」，深入百年歷史的淡蘭古道系統。這一集，把「宜蘭線」前半部剖三段，先從北台灣最大遊樂場——地圖上的「M型麥當勞」玩起。

第一段，從八堵經暖暖、瑞芳到猴硐，構成「M」字的左峰，靠近繁忙的台北，在任一站下車，都可「翻山跳站」，再從另一條路線搭火車回台北。或者也能由猴硐回頭走柴寮古道至瑞芳，循山路進行「雙站之旅」。

由北而南，經過三貂嶺，便來到第二段，從牡丹經雙溪、貢寮到福隆，構成「M」字的中間低點到右峰，這裡是未來農村的典範。在雙溪站外等F815解憂巴士，沿著乾淨的北勢溪，拜訪途中的良心菜攤；從貢寮站走草嶺古道進行「北台灣人成長儀式」；同樣的草嶺古道，也可選擇福隆站為起點，買內含雞卷的台鐵便當。貢寮與澳底之間的雞母嶺，「蕭家人」將往昔的荒地復育成水梯田，成為山林谷地中，綿密的點燈人之一。

不遠的空氣中飄來鹹鹹海味，第三段是從石城經大里、大溪、龜山到外澳，構成「M」字的最後一筆，自然觀察者等待著歸航的拖網船，期盼從下雜魚中找到新物種。

後製團隊：中央社影音中心

外景拍攝：洪凰鈞、黃大維

剪輯：洪凰鈞｜照片：黃大維｜文字：張若瑤

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