【特派談新事S2E44】跨境打壓僑民 中國海外東廠全球現形記

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主持人：周永捷／中央社國際暨兩岸新聞中心國際組組長

與談人：曾婷瑄／中央社駐巴黎特派員

主題：揭中國海外祕密警察局惡行

中國人監控中國人，就算你飛到海外也不放過，這個曾經不能說出口的祕密，如今在全球逐一被擺上檯面。

近期在歐洲爆出一連串「中國海外東廠現形記」，流亡至荷蘭的中國人王靖渝接獲恐嚇電話，敦促他為父母著想，趕緊回中國「解決問題」，他怎麼面對號稱「坐火車到海牙殺你」的奪命威脅？

英國境內發現，這類中國海外祕密警察組織，竟是以仲介商與餐廳的名義存在；而美國揪出不少「肩負額外指令的同鄉會」，以及有特殊任務的私家偵探。在法國，支持西藏、維吾爾、香港等運動的當地民眾，與流亡海外的中國異議份子形成一股「對抗中國共產黨」的匯流。

中央社駐巴黎特派員實際採訪化名「蔣不」與「LK」的異議人士，他們遇過哪些情況？而在社群軟體收到警告簡訊的特派員發現，她竟已遭列中國機器人監看名單中，為什麼？

後製團隊：中央社影音中心剪輯：王昱文 | 文字：張若瑤

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