【特派談新事S2E42｜加碼版】失控的梨泰院 她在現場與死亡擦身
2022/10/31 19:21（10/31 19:24 更新）
韓國首爾梨泰院窄巷內29日晚間嚴重推擠踩踏意外傷亡慘重，圖為事發前人潮擁擠情況。中央社記者楊啓芳攝 111年10月29日
主持人：廖漢原／中央社國際暨兩岸新聞中心主任
與談人：楊啟芳／中央社駐首爾特派員
主題：狂歡變悲劇，誰的錯？
韓國梨泰院發生萬聖節悲劇，造成逾百人死亡，上千人至今（31日）仍失去聯繫，當晚到底發生了什麼事，讓早在今年5月就解封的知名韓劇景點，活生生顯現失控的「人推人」疊骨牌煉獄？
一條不到50公尺長的坡道，為何前方已有人倒下，後方仍在混亂中持續擠壓？「有人誤以為是什麼活動吧！」中央社在現場的特派員楊啟芳，跟著朋友週六晚上8點多搭捷運到梨泰院，捷運出口僅短短兩段階梯，竟走了將近20分鐘，為何她會趕在慘案發生的前一刻，晚上10點前就搭公車離開？
因韓國流行文化而備受各國矚目的梨泰院，是知名的異國餐廳與夜店聖地，擠又小是特色，吃飯跳舞都在同一區，被稱為近年「亞洲最好玩的地方」，相比台灣夜生活喜歡一間店玩到底，韓國年輕人一晚跑4、5間店串門子是常態。
各項娛樂活動緊急喊停，哀悼過後，會有實質上的改變嗎？
後製團隊：中央社影音中心
剪輯：陳薇雯 | 文字：張若瑤
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