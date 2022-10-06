【特派談新事S2E37】BP紅過前輩BTS？——從沒停下的K-POP炫風

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主持人：廖漢原／中央社國際暨兩岸新聞中心主任

與談人：廖禹揚／中央社首爾特派員

主題：韓國男團女團接棒紅

K-POP橫掃全球，美國MTV音樂錄影帶大獎（VMAs）因為女團BLACKPINK、男團BTS防彈少年與Seventeen獲獎，而讓這個堪稱美國年度流行盛事的頒獎典禮，充滿了濃濃的韓國味。

BLACKPINK被看好有BTS在歐美接班的氣勢，她們過去也是從練習生投入這行，組團前就跟歌迷互動，YT點閱破億，路人變紅人的成功套路是什麼？也發行英日韓單曲專輯的TWICE，為何只能主攻日本，歐美市場的反應卻普普？

過去20年，韓國男團女團接棒紅，少女時代最近又傳出回歸大戲，稱是組團15年後聚首，但還有很多如WONDER GIRL、2PM、江南大叔等，他們的近況又是如何？

後製團隊：中央社影音中心

剪輯：王昱文 | 文字：張若瑤

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