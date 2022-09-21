【特派談新事S2E35】別了伊麗莎白女王 哈囉查爾斯國王

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英國女王國葬儀式19日結束，士兵抬著靈柩準備移至砲架車，查爾斯三世、王后卡蜜拉等英國王室成員在靈柩後方跟隨。（Frank Augstein/Pool Photo via 美聯社）

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主持人：廖漢原／中央社國際暨兩岸新聞中心主任

與談人：陳韻聿／中央社駐倫敦特派

主題：查爾斯撐得住大英國協嗎？

英國女王伊麗莎白二世96歲辭世，她在位70年，深受英國人民愛戴，幾乎等同於英國icon，而當了70年王儲才成為國王的查爾斯三世，是否能延續母親的魅力，穩定大英國協與君主制的結構，將成為他繼位後最先面對的考驗。

相較於中老年人對女王與童話的迷戀，英國年輕人似乎不吃這套，「君主制」的存在備受挑戰，「大英國協」15個成員誰在蠢蠢欲動？

查爾斯首度以國王身分發表談話時，為何會強調維護憲政政府原則？以及他將如何革新，才能維持王世存在的合理性與正當性？而接棒「新王儲」威爾斯親王的威廉，有機會走出自己的個人風格嗎？

後製團隊：中央社影音中心剪輯：陳薇雯｜文字：張若瑤

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