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【好POD+E07｜總編加碼版】前總長李喜明談未來戰場：龐大自主性智能武器定輸贏

2022/9/22 14:06（9/22 14:10 更新）
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前參謀總長李喜明（左）卸任後約以2年寫成《以小制大的不對稱戰略，台灣的勝算》，他錄製中央社好Pod節目與主持人陳正杰（右）分享，想要和平就必須全民備戰。中央社記者吳家昇攝 111年9月22日
前參謀總長李喜明（左）卸任後約以2年寫成《以小制大的不對稱戰略，台灣的勝算》，他錄製中央社好Pod節目與主持人陳正杰（右）分享，想要和平就必須全民備戰。中央社記者吳家昇攝 111年9月22日
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主持人：陳正杰／中央社新聞部總編輯
與談人：李喜明／前參謀總長

主題：尋找台灣國防安全的曙光

「防衛作戰靠的不只是軍隊，還包括民兵。」前參謀總長李喜明在2017至2019年任內推動以「不對稱作戰」為重點的整體防衛構想（Overall Defense Concept, ODC），卸任後以大約2年時間，將全盤理念付諸文字，寫成《以小制大的不對稱戰略，台灣的勝算》。這本由聯經出版的新書在9月2日發表之後，到9月中旬已4刷，發行約8000本，政治軍事類的非小說作品在台灣能有 如此發行量，十分罕見。

李喜明在中央社好Pod節目中提及，「全國的防衛意志，絕對是一個國家能否生存的重要關鍵」。

根據李喜明的整體防衛構想，想要和平就必須全民備戰；台灣要讓中國清楚瞭解，如果以武力進犯，將面臨台灣全民由上至下的抵抗決心，這會增加共軍犯台計畫的複雜度，以及一旦犯台時必須付出的代價，台灣因此可以達到嚇阻共軍犯台與保衛台灣安全的效果。

他說，擊碎中國夢的好方法，必須有國土防衛部隊展現全民自衛的勇氣，這得仰賴「不對稱作戰」，意即並非以飛彈對飛彈、坦克對坦克，「對台灣來說，不對稱戰力就是一大堆機動、分散、精準、致命的」小型武器。

李喜明在接受中央社新聞部總編輯陳正杰訪問時，說明台灣嚇阻中國侵犯的３大要素，至於在台海爆發軍事衝突時可能來自美國及其他國家的「外援」，他認為這是「充分條件」，但不應該是台灣自保的「必要條件」。聽聽他怎麼說。

｜本集重點｜

（00：47）防衛作戰不只靠軍備 人民是關鍵
（05：38）嚇阻侵略3元素：避戰先盤算能贏
（09：48）展示全民決心 國土防衛非打巷戰
（13：17）從戰略到準則 台灣需要實質幫助
（20：25）外援是不定數 先提有效作戰方法
（27：06）撐過第一擊挺下去 外力自會幫忙
（29：40）忘掉二戰 不對稱是台灣一線曙光
（32：46）偵測或攻擊型無人機 台落後太久
（35：46）俄烏戰台灣啟示：弱勢≠難生存

後製團隊：中央社影音中心剪輯：陳薇雯｜文字：張若瑤

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