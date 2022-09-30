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【空中小客廳S2E25】「台灣好」李應平： 藝文工作是把大事化小 也把小事放大

2022/9/30 17:32（9/30 17:33 更新）
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台灣好基金會執行長李應平（左）在藝文圈工作近30年，她錄製中央社Podcast「空中小客廳」與主持人張若瑤（左）分享，地方創生必須靠民間拼圖才能完成。中央社記者張皓安攝 111年9月30日
台灣好基金會執行長李應平（左）在藝文圈工作近30年，她錄製中央社Podcast「空中小客廳」與主持人張若瑤（左）分享，地方創生必須靠民間拼圖才能完成。中央社記者張皓安攝 111年9月30日
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主持人：張若瑤
與談人：李應平／台灣好基金會執行長、文化部前政務次長

主題： 走在「秋收」的路上

她從小愛當表演藝術的觀眾，學吉他卻沒想過要站上舞台，自稱「螢幕控」，喜歡藉表演者的肢體與表情激發想像，把內心瘋狂的一面投注影像與畫面中——李應平後來選擇成為替藝文工作者解決問題的人。

「藝術家比較跳Tone，對待規定與體制是叛逆的，會認為被綁住創造的可能性。」李應平一開始是政策的演繹者，在前方策展，也在後方規劃，把藝術家當夥伴，兩方各自擔任黑白臉，為共同的目標努力。

從1996年到2014年，李應平作為文化相關政策制定與推動方近20年，一路歷經國家文化藝術基金會、台北市文化局、龍應台文化基金會、香港光華中心、文化部等單位， 她最有成就感的部分是……？

8年前，李應平離開政府回歸民間，雖然少了資源和環境的支持，卻沒忘記過去自己搭起的框架還在，「地方創生必須靠民間一塊一塊拼圖才能完成」，她又是如何走出水泥叢林，與池上這處天地人合一的自然劇場相遇？

後製團隊：中央社影音中心
剪輯：鄭惠文 ｜文字：張若瑤

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