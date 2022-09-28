【特派談新事S2E36】蒲亭祭動員令——俄烏戰的幾種可能性

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俄羅斯總統蒲亭升級對烏克蘭的軍事行動，發動占領4州兼併公投的政治動作。（圖取自twitter.com/kremlinrussia_e）

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主持人：周永捷／中央社國際暨兩岸新聞中心國際組組長

與談人：陳韻聿／中央社駐倫敦特派

主題：俄羅斯下一步核武？

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）升級對烏克蘭的軍事行動，發動占領4州兼併公投的政治動作，這些舉動背後的目的是什麼？而俄羅斯人民聽到徵兵消息後四處奔逃，歐洲國家真的會願意庇護這些外逃者嗎？

「打斷手臂」竟成俄羅斯這陣子的網路熱蒐關鍵字，增兵30萬大軍會是蒲亭真正的目標嗎？。如何觀察「動員令」後的下一步動作？如果俄羅斯宣布戒嚴，是不是就代誌大條了？

俄烏戰最後會演變為俄羅斯與西方民主國家的對決嗎？發射核彈是蒲亭的最後一招嗎？軍事上勝利才有條件談外交，烏克蘭最後會因為大國搓湯圓而被犧牲嗎？

這場戰事的發展，又給了台灣什麼啟發與反思？

後製團隊：中央社影音中心

剪輯：陳薇雯｜文字：張若瑤

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