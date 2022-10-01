【劉克襄的小站之旅｜搭火車回台灣E07】平溪線 喧鬧寂靜的3鎮4村

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作家劉克襄的PODCAST節目「搭火車回台灣」，第7集提到在平溪線，他將三貂嶺到菁桐間的7站，稱之為喧囂熱鬧的3鎮，與安靜孤單的4村。中央社記者黃大維攝 111年10月1日

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主持人：劉克襄／中央社董事長、詩人、自然觀察作家

主題：在礦區與瀑布交會處

不從瑞芳開始遊平溪線，而是只著眼於三貂嶺到菁桐間的7站，分別是喧囂熱鬧的 3鎮「十分、平溪、菁桐」，以及安靜孤單的4村「三貂嶺、大華、望古、嶺腳」。

被鐵軌穿過的十分老街，當假日早晨第一班火車駛近，整個小鎮在警官按下喇叭時清醒，由居民與乘客互相揮手啟動一天的盛宴。你可沿著老街向左上山，到平溪線最晚關閉的煤礦場——新平溪煤礦博物園區；或直直往前走約30分鐘，經過眼鏡洞瀑布後，抵達台灣低海拔最壯觀寬闊的十分瀑布。

而比十分少了點商業性的平溪，是居民生活的首善之區，郵局、診所、餐廳與便利商店的聚集處，在「張君雅小妹妹」拍廣告的十字路口，有間專賣總舖師辦桌料理的「福昌餐廳」，你能吃到在地的箭竹筍與溪蝦，或直接在攤販買到年輕人喜愛的大腸包小腸與高粱灌香腸。吃飽慢慢移動至「孝子山」步道，在春夏交會之際，朵朵如天使翅膀開展的「豔紅鹿子百合」，會在近乎垂直90度的巖壁上現身。

接著來到北台灣僅存由百年檜木製成的菁桐車站，短短不到100公尺的老街上，有間聽說是平溪雞捲發源店的「楊家雞捲」，而車站對面的「石底大斜坑」是現為公園的煤礦區遺址。不遠處，先遇見當年台灣北部守護者顏雲年打造、用以宴請官員的「台陽礦業公司平溪招待所」；過了基隆河，則是礦區幹部住的「日式聚落群」。看完這兩處景觀往回走，夜色已昏暗，如巨型電燈泡的大天燈會在山谷中點亮回家的路。

相較於喧囂熱鬧的 3鎮，安靜孤單的「三貂嶺、大華、望古、嶺腳」4村，又有哪些不能錯過的景致？

後製團隊：中央社影音中心

外景拍攝：洪凰鈞、黃大維

剪輯：黃大維｜照片：黃大維｜文字：張若瑤



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