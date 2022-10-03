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【文化普拉斯S2E25】當印尼香料遇見澎湖食材 劉明芳尋尋覓覓家的味道

2022/10/3 17:17（10/3 17:20 更新）
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作家劉明芳（左）15歲從印尼來台灣，結婚後又因另一半工作搬至澎湖，她錄製中央社Podcast「文化普拉斯」與主持人邱祖胤（右）分享，如何在澎湖找到家鄉味。中央社記者謝佳璋攝 111年10月3日
作家劉明芳（左）15歲從印尼來台灣，結婚後又因另一半工作搬至澎湖，她錄製中央社Podcast「文化普拉斯」與主持人邱祖胤（右）分享，如何在澎湖找到家鄉味。中央社記者謝佳璋攝 111年10月3日
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主持人：邱祖胤／中央社主任記者
與談人：劉明芳／作家，出版《菊島廚房食記：從香料群島漂流到漁人之島》、《南洋香料風味全書》、《探索精彩印尼，從美食啟程》等著作

主題：作家食物戀

出生在印尼的劉明芳，父母都是華僑，她15歲來台灣，因為國語還不夠輪轉，竟產生記憶空白，但劉明芳沒忘掉的是「台灣味」初體驗：「油膩但不鹹不辣。」她從炒飯炒麵開始練廚藝，最喜歡臭豆腐和蚵仔煎，雖然從小住習慣城市，卻因另一半工作而搬到澎湖，「家人不管天涯海角都要在一起」。

在澎湖，從建築到食材，劉明芳都看見熟悉的南洋身影。她學到買海鮮不能殺價，不如家中多一個冷凍庫；鮮魚肉打成魚漿，可以因佐料而有不同口感；用溫然在舌尖的椰糖取代甜到喉嚨的黑糖，可以改變料理層次。

坐月子要吃牙齒尖尖的錢鰻？澎湖小章魚可以滷肉？風與沙吹出的習俗是？

後製團隊：中央社影音中心
剪輯：陳薇雯 |文字：張若瑤
開場音樂演奏：邱景珩

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