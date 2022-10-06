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【特派談新事S2E38｜海派加碼版】他搭總統專機訪中南美 她登二戰遺跡科雷希多島

2022/10/6 14:26（10/6 14:34 更新）
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「特派談新事」主持人廖漢原（後排左起），邀請第5屆「我是海外特派員」的4名成員李婕瑜、周雨潔、廖彥甄、謝佩玲等，與中央社社長張瑞昌（後排右1），和第1屆的學姊葉冠吟（前排左1）、學長吳昇鴻（前排右1），一起錄Podcast，大談沒寫在報導內的趣事與觀點。中央社記者張若瑤攝 111年10月6日
「特派談新事」主持人廖漢原（後排左起），邀請第5屆「我是海外特派員」的4名成員李婕瑜、周雨潔、廖彥甄、謝佩玲等，與中央社社長張瑞昌（後排右1），和第1屆的學姊葉冠吟（前排左1）、學長吳昇鴻（前排右1），一起錄Podcast，大談沒寫在報導內的趣事與觀點。中央社記者張若瑤攝 111年10月6日
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主持人：廖漢原／中央社國際暨兩岸新聞中心主任

與談人：張瑞昌／中央社社長、葉冠吟／中央社文化組記者、吳昇鴻／中央社影音中心記者、謝佩玲／台大新聞研究所、廖彥甄／台大新聞研究所、周雨潔／清大人文社會院、李婕瑜／台師大英語系

主題：歡慶「我是海外特派員」5週年

2022年為「我是海外特派員」系列活動舉辦的第5年，前2年因疫情而暫緩實習的狀況解封，今年4位獲得海外實習的學員，分別赴東南亞的菲律賓、泰國、馬來西亞與新加坡，第1屆「我是海外特派員」的2位學員也回娘家，一起和中央社社長張瑞昌分享採訪過程中的趣事。

到馬來西亞首都吉隆坡的第3週，廖彥甄經歷了人生第1次確診，正巧錯過國慶遊行。她用Google地圖找餐廳，發現最雷的不是菜色，而是用「英文」點餐，為什麼？

跟著特派採訪完泰國交通部長，工作完大啖米其林餐廳的舉動，讓李婕瑜吃壞肚子狂吐後，竟與外界失聯。她在清邁的皇家花園中，除了看見街道上飄滿藍色皇室徽章，還四處掛著某些人的「肖像」，這是哪種習俗？

菲律賓馬尼拉的特色，是上班時間條條大路塞到底，周雨潔卻發現有一些人可以走「高架橋」。她搭3個多小時的夜車，再轉坐20分鐘的螃蟹船，只為登上二戰遺跡科雷希多島（Corregidor），而登島這個動作是怎麼讓船夫「濕透了」？

和新加坡人聊天，不管提到什麼話題，謝佩玲聽到的回饋都是類似「政府好棒棒」的讚嘆。她發現非金融區外的城市中心，竟比台灣的新北市還不像市區，放眼望去幾乎是2、3樓的平房，這是「錯覺」嗎？

第一次出國就與其他記者組團去菲律賓，張瑞昌在大馬可仕已下台，艾奎諾夫人當上總統的90年代，親眼目睹新舊警察交替的亂象——警棍、警徽，甚至警槍都能喊價買？馬尼拉在結束馬可仕政權之後，街頭依然混亂，而1990年的艾奎諾政府，仍是百廢待舉。16天搭總統專機從中南美到非洲的體驗是……？

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‧後製團隊：中央社影音中心‧剪輯：鄭惠文 | ‧文字：張若瑤

▶「特派談新事」圈粉

‧廖漢原：instagram.com/correspondentnewsinsight/
‧吳昇鴻：instagram.com/henrywowu/
‧謝佩玲：instagram.com/xiao_peiling/
‧廖彥甄：instagram.com/yenchenliao/
‧周雨潔：instagram.com/ycc_j/
‧李婕瑜：instagram.com/wendy77588/

▶「文化也是一門好生意」座談暨電子書發表會：https://reurl.cc/LMGAAa
▶意見信箱：cnaonpodcast@gmail.com

Podcast錄完後，吳昇鴻（前排）主動拿起手機與現場來賓自拍留念，後排左起為廖漢原、李婕瑜、廖彥甄、謝佩玲，與中央社社長張瑞昌，夾在中間者左起為葉冠吟與周雨潔。中央社記者張若瑤攝 111年10月6日
Podcast錄完後，吳昇鴻（前排）主動拿起手機與現場來賓自拍留念，後排左起為廖漢原、李婕瑜、廖彥甄、謝佩玲，與中央社社長張瑞昌，夾在中間者左起為葉冠吟與周雨潔。中央社記者張若瑤攝 111年10月6日
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