【空中小客廳S2E26】卡謬佬蕭瑩燈： 網路是虛擬的 我的斜槓人生很孤單
主持人：張若瑤
與談人：蕭瑩燈／圖文作家、「卡謬佬」IP創作者
主題： P圖透露的人生幽默與荒誕
2005年3月14日的白色情人節，禿頭、缺牙、滿是鬍渣的臉，掛著厚重眼鏡，穿衣風格是吊嘎配短褲+拖鞋的IP——「卡謬佬」誕生了。作者蕭瑩燈的本職是工業設計師，在部落格風行的2007年，因笑罵人生百態的圖文創作，拿下全球華文部落格大獎的「年度最幽默趣味部落格」首獎，然而他「惡搞」的意念，竟是啟蒙於日本漫畫家手塚治蟲？
現實人生中，蕭瑩燈認識的政治人物趨近零，在網路上相遇的朋友，他認為是虛擬的，「什麼時候消失，什麼時候出現，我都不知道。說起來，我的斜槓人生其實蠻孤單的」。從2005年到2022年，17年的創作生涯，已在臉書續命，但蕭瑩燈卻漸漸對卡謬佬「失去創作樂趣」，不算還沒發現，原來這卡謬佬已消失8年了，為什麼？
蕭瑩燈的斜槓人生，從荒謬到反抗，從嘲弄到批判，接下來，他聚焦在「人對餘命的態度」，「我想開一間末日事務所，替那些被宣判活不久的人，規劃如何讓剩下日子過得更有意義」。他已動筆將這些奇思謬想書寫成小說，「希望能變成劇本、拍成影集，在串流平台上播放」。
後製團隊：中央社影音中心
剪輯：陳薇雯｜文字：張若瑤
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