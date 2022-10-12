【特派談新事S2E39】媽寶如何轉大人——以色列全民國防的真相

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中央社駐特拉維夫特派員賴素芬（左）在以色列待了20年，她錄製中央社Podcast「特派談新事」，與主持人廖漢原（右）分享，以色列年輕人對待兵役的態度。中央社記者張若瑤攝 111年10月12日

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主持人：廖漢原／中央社國際暨兩岸新聞中心主任

與談人：賴素芬／中央社駐特拉維夫特派員

主題：全民皆兵可行嗎？

以色列的「全民皆兵」制度，是全球熱議話題，而這個國家年年受戰火襲擊，人民快樂指數卻很高，今年還名列聯合國「世界快樂報告」（World Happiness Report）第9名，為什麼？

其實，以色列年輕人不是從小就積極進取，尤其在14歲左右，大部分人並非真的想報效國家，但差不多到了17歲時，不分男女態度都會驟變，而入軍營的前3個月基本訓練，就像「成年禮」，經過這一遭，媽寶也會轉大人，這其中的奧妙是……？

在服役期間，也非人人都會當武兵，不同執掌的分組，各自學習不同領域的專業技能訓練，如科技、數學、人事等；退役後，青少年們不會先急著考大學，而是打工存點錢在身上，然後展開為期半年到1年的背包客模式，到中南美洲等地放空自己，尋找人生方向。

極左極右吵不停也是以色列常態，但只要飛彈一來，不分黨派馬上團結對外，「台灣跟以色列最大不同，就是搞不清楚敵人是誰」。

後製團隊：中央社影音中心

剪輯：鄭惠文 | 文字：張若瑤

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