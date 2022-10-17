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【文化普拉斯S2E26】劉克襄╳董成瑜╳古碧玲╳錢欽青｜新副刊實驗的大勢美學

2022/10/17 14:56（10/17 15:02 更新）
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「媒體能否有新副刊？」中央社舉辦「文化也是一門好生意：島嶼文化事．新副刊實驗的大勢美學座談暨電子書發表會」，由中央社董事長劉克襄、《聯合報》娛樂生活事業部總經理錢欽青、《上下游副刊》總編輯古碧玲、《鏡文學》總經理兼總編輯董成瑜一同對談，現場座無虛席。中央社記者裴禛攝 111年10月17日
「媒體能否有新副刊？」中央社舉辦「文化也是一門好生意：島嶼文化事．新副刊實驗的大勢美學座談暨電子書發表會」，由中央社董事長劉克襄、《聯合報》娛樂生活事業部總經理錢欽青、《上下游副刊》總編輯古碧玲、《鏡文學》總經理兼總編輯董成瑜一同對談，現場座無虛席。中央社記者裴禛攝 111年10月17日
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主持人：劉克襄／中央社董事長、詩人、自然觀察作家
串場人：邱祖胤／中央社主任記者
與談人：董成瑜／《鏡文學》總經理兼總編輯、古碧玲／《上下游副刊》總編輯、錢欽青／《聯合報》娛樂生活事業部總經理、《500輯》負責人

主題：文化也是一門好生意

「文化是門好生意嗎？」從1970年代初期開始的鄉土文學論戰燒旺「副刊」場域；經歷1980年代多元思想併發，舉凡勞工、女性、農民議題等辯論取代文學上的抗爭，壓縮副刊空間；而1987年解嚴後報紙蓬勃發展，這塊土壤一度回春，繁衍出不同生命力的樣態；卻遇上1990年代科技跳躍式成長，數位網路蓬勃發展，各類載具取代報紙，立基於「紙本」的副刊逐漸式微。

在傳統與創新之間，有一道「轉型」關卡，揣著熱血情懷的文化人，嘗試踏上不同的道路，突破障礙。

《鏡文學》總經理兼總編輯董成瑜從開卷版掉到鱷魚池，顛覆自己人生之餘，決定不走回頭路，開發非傳統作者與職人，讓出書成為「做IT」的起點。她怎麼衡量好作品與賣不賣座之間的蹺蹺板？

《上下游副刊》總編輯古碧玲，放下消耗自己生命多年的「新聞」，在飲食生態人文領域，殺出一條血路，她聚焦12歲到99歲，尚未有作品曝光過的素人，用微小力量在源頭捕夢，把目光擺向角落裡、沒被照顧到的閱讀者。面對如雨後春筍般冒出頭的「小農市集」，她如何取捨競爭力與價值觀的拉扯？

《聯合報》娛樂生活事業部總經理、《500輯》負責人錢欽青嘗試用影像說故事後，一直思考能做什麼讓年輕人有感，以「世代混搭」為起點，朝著實體活動出發的「500」系列於焉而生。因「不想選出一批大家都認得的人」，形塑出另一種文化風貌——「你許願我倡議」。她為何敢在營利與創新之間放手一搏？

作家有了經紀約後，作品會受市場影響嗎？務農的作者能靠寫作生活多久？聚焦文化菁英的《500輯》，能將觸角深入社會底層嗎？

後製團隊：中央社影音中心
剪輯：王昱文 |文字：張若瑤
開場音樂演奏：邱景珩

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中央社董事長劉克襄（右起）從「文化也是一門好生意」的角度，對數位時代各開拓出一片天的與談者《聯合報》娛樂生活事業部總經理錢欽青、《上下游副刊》總編輯古碧玲、《鏡文學》總經理兼總編輯董成瑜提問。中央社記者裴禛攝 111年10月17日
中央社董事長劉克襄（右起）從「文化也是一門好生意」的角度，對數位時代各開拓出一片天的與談者《聯合報》娛樂生活事業部總經理錢欽青、《上下游副刊》總編輯古碧玲、《鏡文學》總經理兼總編輯董成瑜提問。中央社記者裴禛攝 111年10月17日
中央社出版電子書「島嶼文化事」，選錄25篇「文化+雙週報」圖文，同時舉辦「文化也是一門好生意：島嶼文化事．新副刊實驗的大勢美學座談暨電子書發表會」。中央社記者裴禛攝 111年10月17日
中央社出版電子書「島嶼文化事」，選錄25篇「文化+雙週報」圖文，同時舉辦「文化也是一門好生意：島嶼文化事．新副刊實驗的大勢美學座談暨電子書發表會」。中央社記者裴禛攝 111年10月17日
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