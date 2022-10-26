【特派談新事S2E41】美政府期中考——關鍵決勝點竟是「購物季」？

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11月8日是美國民主黨政府的期中考，而民眾最有感的「經濟議題」也成為關鍵。圖為紐約民眾在中央車站商店購物。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年10月13日

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主持人：廖漢原／中央社國際暨兩岸新聞中心主任

與談人：江今葉／中央社駐華盛頓特派員

主題：11月8日後的美國將往哪走

11月8日是美國民主黨政府的期中考，這次選舉兩大看點分別是：首先，川普推的參選人當選幾位？這將影響2024年美國總統大選。再來，參眾兩院被哪一黨拿下？這將影響拜登在接下來2年的任期是否會跛腳。參議院會維持50比50的恐怖平衡嗎？目前在眾議院微幅領先的民主黨，場子會被共和黨搶走嗎？

疫情肆虐近3年，民眾最有感的，還是「經濟議題」，尤其年底美國即將迎來感恩節、聖誕節等消費購物季，做任何事都與「錢」有關，人民縮衣減食度日，雖然解決不了通膨還能咬牙一忍，但油價卻會讓民怨炸鍋，為什麼？

拜登政府基本上延續川普的外交政策，以抗中為核心，無奈年初爆發烏克蘭戰爭，助烏抗俄是必須高舉的民主大旗，選後的拜登馬上就面臨東協、G20峰會、亞太經合會等重大外交場合，他的底氣如何？

後製團隊：中央社影音中心

剪輯：蔡明珊 | 文字：張若瑤

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