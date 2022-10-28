【空中小客廳S2E27｜我們的魔幻時代】曹興誠談兩岸：世上沒不統不獨 說出台灣獨立事實才可避戰

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■「我們的魔幻時代」系列專題八：（兩岸篇／統獨與避戰）

主持人：張若瑤

與談人：曹興誠／聯電前董事長

主題： 走一條義無反顧的路

聯電前董事長曹興誠在近3個月間，密集發表了一系列「抗中保台」言論，已退休10幾年的他，因為在香港目睹「反送中」運動的起落，2019年底返台後，就公開表明「反共」立場，「從20幾年前開始，我就是大獨派。」曾因提出「兩岸和平」概念，而被歸類為「統派」，曹興誠為何稱自己那段往事是「笑裡藏刀的高明忽悠」呢？

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）來台前後，社會因難辨真偽的紛亂訊息而焦慮失控，曹興誠除了砸30億元打認知戰，還開始出現在各大媒體，叨叨念念要把「統獨」議題說清楚，「一中憲法逼台灣與中國對撞」。

曹興誠大聲譴責「一個中國」謬論的原因是，他認為，世界上沒有不獨不統的地方，不獨立就是占用他國屬地，別人有權利討回去，順此脈絡思考，不獨立（被討地）就必定走向統一，而此時若再提不統一（侵占他國土地不歸還）則理所當然會被攻打，「宣示不獨立，是一切禍害的來源，獨立才能避戰與獲得世界資源」。

「大家要團結告訴世界，台灣早就是獨立的，我們並沒有改變現狀。」曹興誠舉美國國會1979年通過的《台灣關係法》（Taiwan Relations Act），與今年9月才通過的《2022年台灣政策法案》（Taiwan Policy Act of 2022）為例，法案皆以「台灣」為主體命名，「有沒有提中華民國？」他表示，若連美國都直白地稱呼我們為「台灣」，那究竟又是什麼推力想捂住所有人的嘴，拉著這個獨立國家往「一中」奔去？

「不要再講中華民國，多提台灣，接下來應該做的，就是正名與修憲。」

當中國強烈宣示「絕不放棄武力統一」，舉起大拳頭步步逼近威脅台灣，那麼不想被K渾身傷的所謂「避戰」，是不是舉手「投降」後，先遭遇中國《環球時報》前總編胡錫進口中所言「滅台獨分子不留活口」的血腥清洗，再接受中國駐法大使盧沙野所提出的「愛國再教育」呢？這就是「和平」的樣貌嗎？

「台灣人醒醒，我們要當烏克蘭不是阿富汗。」曹興誠呼籲，台灣絕不能踏上那樣一條「投降和屈服」之路。唯有勇敢備戰，台灣才能真正建立一個小而美、不輸以色列的可愛國家。

後製團隊：中央社影音中心

剪輯：鄭惠文、王昱文｜文字：張若瑤

（本集節目 不代表本社立場）

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〔什麼是「我們的魔幻時代」系列專題？〕

科技、疫病與強權跋扈的時代，新型態戰爭與變種病毒夾擊，民粹與民族主義趁浪而來，舊價值逐漸崩毀，新秩序仍未成形，「常規」世界動盪且混亂，謊言、假象與偏見的重重迷霧疊加，如何掙脫陰魂不散的烏托邦幽靈，是我們這個世代的課題。「空中小客廳」自3月起，1個月推出1集「我們的魔幻世代」系列專題，就不同的社會現況與世界趨勢，藉不同專家學者的視角，映照出虛實之間的本相。

‧3月，聽鑽研民族主義的中研院老師吳叡人說「民主篇／香港人的出埃及記之一、之二」。

‧4月，聽醫療人類學專家、中研院老師劉紹華說「疫病篇／公共的善如何永續」。

‧5月，聽擅長關係的諮商心理師瑪那熊說「關係篇／世紀之疫下的數位愛情」。

‧6月，聽小兒科界的KOL黃瑽寧說「衛教篇／醫療新聞的媒體識讀之一、之二」。

‧7月，聽來自旅遊世家的黃信川說「觀旅篇／『慢』是未來生活價值之一、之二」。

‧8月，聽從開創PTT到AI Lab的杜奕瑾說「AI篇／創新體驗靠『人文素養』」。

‧9月，聽走入俄烏戰爭現場的劉致昕說「現代戰爭篇／烏克蘭的選擇與準備」。‧

10月，聽砸30億元打認知戰的曹興誠說「兩岸篇／統獨與避戰」。

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