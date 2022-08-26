【空中小客廳S2E22】北藝董事長劉若瑀：疫情讓表演藝術失去當下碰撞 我必須培養傳承者
主持人：張若瑤
與談人：劉若瑀／台北藝術中心董事長、優人神鼓創辦人
主題：從與大自然共榮到走向人群
「表演藝術一定與人有關，跟當下有關，和傳遞者內在狀態有關……它必須是活的，人就是那個活著的表達。」劉若瑀不讓台北表演藝術中心的人喊她「董事長」，「會忘記我是個藝術工作者，而這件事是不能動搖的」。
這樣一個時刻向內心提問的人，怎麼會在自己創辦的優人神鼓「山上劇場」浴火重生之際，離開大自然，走向讓她連「呼吸」都困難的城市？2019年一場大火燒掉劉若瑀30年的積累，她沒有絕望，而是持續思考著，「老天爺到底要安排我做什麼？」
「台北表演藝術中心」是劉若瑀的人生進階課，她在這裡發現「傳承」的意義，對於表演藝術團體、對於優人神鼓、對於下一代的年輕人，以及對於文化如何與民眾的日常生活共振，「比百貨公司還像百貨公司」，她敞開心胸領略藝術可能存在的心態，不以分別心區隔「通俗」，「那是不同生命經驗的結果」。
疫情帶來的衝撞，讓劉若瑀有更急迫的使命感，「北藝在硬體設備穩定後，3、5年內必須衝撞的是……；關於優人，有一件事情，我必須承認我也忽略了……」。20年前劉若瑀率全團去西藏「轉山」的奇遇，為何在此時此刻才開花？
後製團隊：中央社
影音中心剪輯：王昱文 ｜文字：張若瑤
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