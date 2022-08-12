【空中小客廳S2E20｜我們的魔幻時代】AI Lab杜奕瑾：數位經濟有fU重要 社群是網路霸權一角

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AI Lab創辦人杜奕瑾（左）日前應邀錄製中央社Podcast「空中小客廳」，和主持人張若瑤（右）分享，從9歲在「Apple II」打game，到智慧手機時代，遊戲類型如何轉變。中央社記者張皓安攝 111年8月12日

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■「我們的魔幻時代」系列專題六：（AI篇）創新體驗靠「人文素養」

主持人：張若瑤

與談人：杜奕瑾／台灣人工智慧實驗室（AI Lab）創辦人、PTT創站站長

主題：AI近在眼前，卻只在眼前？

從網路出現到它成為生活的必需，「遊戲」的型態也呼應了數位經濟的轉變。杜奕瑾在國小二年級，就用蘋果第一代微電腦「Apple II」打game，9歲的他是螢幕裡的白色小人兒，專挖地洞給壞人跳，接著踩在掉入坑中的一顆顆頭顱上向前走。從家門到學校的巷弄中，賣糖果的柑仔店內，有投幣式的超級瑪莉與俄羅斯方塊，……這些，都是杜奕瑾童年的回憶。

終於有「RPG（角色扮演遊戲）」，而不用等磁碟片run半天或玩線上Flash，是大二學生宿舍有網路後，「大家就瘋了，PTT上也做了電子雞」。杜奕瑾從早到晚都在打電動，從「德軍總部」、「DOOM（毀滅戰士）」、「StarCraft（星海爭霸）」到「Walker（魔獸爭霸），一個都沒漏掉。

剛出社會，除了「First person shooting（第一人稱射擊遊戲）」，或即時戰略如「塔防遊戲（Tower Defense）」組隊互毆外，「虛擬城市」也是他的喜好之一。

到了美國沒多久，Facebook出現，杜奕瑾當然沒錯過在「開心農場」偷幾把菜，但此刻，他隱隱約約明白「遊戲型態」在轉變，尤其智慧手機成為日用品，桌遊更是整套搬上手遊，「它們更重英雄主義，強化角色，讓使用者花錢買不同的裝備」。杜奕瑾雖然讓自己的孩子玩遊戲，卻有一個「但書」是……？

人工智慧時代，創新必須靠人文素養，「未來文組不會輸理組」，而迪士尼竟是最好的案例？杜奕瑾認為，數位經濟創造未來體驗，藉過程中對軟硬體的需求，把產業帶起來，「有Fu最重要」。猜一猜他喜歡虛擬還是真實的擁抱？

APP壟斷與獨佔了所有注意力，我們恐懼的未來數位霸權，社交平台只是其中的一小塊，車聯網或物聯網，為何是人類社會下一個必須關注的焦點？

後製團隊：中央社影音中心

剪輯：王昱文 ｜文字：張若瑤

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// 什麼是「我們的魔幻時代」系列專題？ //

科技、疫病與強權跋扈的時代，新型態戰爭與變種病毒夾擊，民粹與民族主義趁浪而來，舊價值逐漸崩毀，新秩序仍未成形，「常規」世界動盪且混亂，謊言、假象與偏見的重重迷霧疊加，如何掙脫陰魂不散的烏托邦幽靈，是我們這個世代的課題。「空中小客廳」自3月起，1個月推出1集「我們的魔幻世代」系列專題，就不同的社會現況與世界趨勢，藉不同專家學者的視角，映照出虛實之間的本相。

‧3月，聽鑽研民族主義的中研院老師吳叡人說「民主篇／香港人的出埃及記之一（https://reurl.cc/e3Z64M）、之二（https://reurl.cc/rQGb6r）」。

‧4月，聽醫療人類學專家、中研院老師劉紹華說「疫病篇／公共的善如何永續（https://reurl.cc/55k5GG）」。

‧5月，聽擅長關係的諮商心理師瑪那熊說「關係篇／世紀之疫下的數位愛情（https://reurl.cc/b2ykrl）」。

‧6月，聽小兒科界的KOL黃瑽寧說「衛教篇／醫療新聞的媒體識讀之一（https://reurl.cc/q53ORE）、之二（https://reurl.cc/j1OkAZ）」。

‧7月，聽來自旅遊世家的黃信川說「觀旅篇／『慢』是未來生活價值之一（https://reurl.cc/7DavX5）、之二（https://reurl.cc/j1AK0L）」。

‧8月，聽從開創PTT到AI Lab的杜奕瑾說「AI篇／創新體驗靠『人文素養』（https://reurl.cc/nO1rne）」。

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