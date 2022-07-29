【空中小客廳S2E18-1】心理師周慕姿：媽媽雖然怕我不夠努力 但她從不否定我

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諮商心理師周慕姿（左），日前應邀錄製中央社Podcast「空中小客廳」，和主持人張若瑤（右）分享，小學不愉快的經驗，讓她學會做決定必須要自己負責。中央社記者張皓安攝 111年7月29日

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主持人：張若瑤

與談人：周慕姿／諮商心理師、作家、民謠金屬樂團「Crescent Lament 恆月三途」主唱。著有《情緒勒索》、《關係黑洞》、《過度努力》與《羞辱創傷》等。

主題：讓心裝滿自己——拒絕不想要的禮物

從政大新聞系一路唸到政大廣電所，周慕姿原來也應該成為新聞圈的一枚戰將，她看書快、口條好、記性佳，寫稿也迅速，但電視台開播現場的高壓，以及情緒性罵人宣洩的文化，讓有反權威性格的周慕姿產生牴觸與質疑，「學長姊穿雨衣報颱風，那是對自己工作的投入與認同，可是我不甘願」。

這種做任何事需要找到「意義」的性格，讓周慕姿自小吃了不少苦，她會常常舉手發問，當教學內容有誤，周慕姿還帶了A、B兩本字典到學校當印證，語出驚人地對老師說：「你不會死，所以你會一直教錯……。」這樣的成長過程，讓她體悟了什麼？而身為單親家庭中的主要照顧者——母親，又是如何與她互動？

談初戀就走入婚姻，「先生是不能轉介的困難個案」，周慕姿如何在關係中找到彼此舒服的相處模式？

後製團隊：中央社影音中心

剪輯：王昱文 ｜文字：張若瑤

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