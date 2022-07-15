【空中小客廳S2E16-1】臺灣吧蕭宇辰：學校不會消失 這個世代需要Taiwan Bar

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臺灣吧共同創辦人暨執行長蕭宇辰（左），受邀參加中央社好Pod節目「空中小客廳」，和主持人張若瑤（右）分享，2016年是他人生的十字路口。中央社記者張智彥攝 111年7月15日

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主持人：張若瑤

與談人：蕭宇辰／臺灣吧（Taiwan Bar）共同創辦人暨執行長

主題：線上線下做教育

期望和高中歷史老師黃春木一樣，把喜歡的興趣當工作，還能活下來，蕭宇辰8年前辭去教職，「如果留在學校，10年後想再做一個臺灣吧，不可能啦！」轉換身分成為臺灣吧執行長，蕭宇辰開啟與外部合作的空間，試著向市場和環境妥協，那一年，是「臺灣吧」制度化經營的元年，從賠錢到做自己的IP，這是一個什麼樣的過程？

「多數人用A理解事情的時候，我們就盡可能給個B觀點。」透過影片為「大人再教育」，在思想激盪與刺激下，不斷地對話與溝通，找到「群體共識」後，……「臺灣吧」早期想推進的最底層目標是……？

蕭宇辰選了哪時期的歷史，成為他當上老師的第一堂課？而教職生涯教起來最痛苦的又是哪段歷史？「中小學課本沒有邏輯脈絡，只是資訊的鋪排和堆疊。」那麼知識的傳遞，該有觀點嗎？

後製團隊：中央社影音中心

剪輯：蔡明珊 ｜文字：張若瑤

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