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【空中小客廳S2E19】音樂人朱約信：政治與選舉不再危險 是台灣邁入正常化國家第一步

2022/8/5 17:10（8/5 17:15 更新）
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音樂創作人朱約信（左），日前應邀錄製中央社Podcast「空中小客廳」，和主持人張若瑤（右）分享，1985年的街頭運動與2020年選舉活動的不同處。中央社記者王騰毅攝 111年8月5日
音樂創作人朱約信（左），日前應邀錄製中央社Podcast「空中小客廳」，和主持人張若瑤（右）分享，1985年的街頭運動與2020年選舉活動的不同處。中央社記者王騰毅攝 111年8月5日
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主持人：張若瑤
與談人：朱約信（朱頭皮）／音樂創作人、新台語歌運動成員之一，目前主持《唱頌台灣 暢song世界》音樂節目

主題：叛逆青年上街頭後的37年

在解嚴前的1985年進台大就讀，朱約信的大學與研究所生涯，幾乎是一部街頭運動史，受前立委邱垂貞啟發，他學會的第一首歌就是《黃昏的故鄉》。1988年的520農民運動，朱約信被打得頭破血流，台大許多學生幹部被抓，沒到醫院治療卻躲進朋友家的朱約信，隔天中午還在林佳龍招開的記者會上，包著滿頭紗布現身譴責國家暴力。那些年的戰友與夥伴，已成為政壇上的風雲人物，包括鄭文燦、羅文嘉、黃偉哲、蘇貞昌等。

定位自己是「半社運份子」的朱約信，選擇用音樂參與民主，直到進入主流唱片業後，老闆一句「收斂一點」，才讓朱約信踏上不同的道路，「從政或是做音樂都是機緣，我不會覺得哪個比較偉大」。

「做政治的人，一粒米一根針都很計較啦！」朱約信雖然常在選舉場合中穿梭，卻從未被列入團隊名單，「最早站上街頭也不是因為對國家社會有多麼關心，是被我爸叫去啦！」10年前的朱約信才知道，父親在他唸小學時曾經被失蹤過，為什麼？

朱約信和矢板明夫是如何牽上線，最後竟還為「安倍之友會」籌備的紀念晚會做音樂？而在義光教會相遇時，他又對即將參選台北市長的陳時中說了什麼？

後製團隊：中央社影音中心
剪輯：蔡明珊 ｜文字：張若瑤

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