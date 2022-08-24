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【特派談新事S2E30】打開潘朵拉盒子——泰國大麻合法化的美麗與哀愁

2022/8/24 17:24（8/24 17:27 更新）
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圖為8月曼谷街頭許多商家販賣大麻相關產品。（中央社檔案照片）
圖為8月曼谷街頭許多商家販賣大麻相關產品。（中央社檔案照片）
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主題：大麻經濟「錢」景看好？

主持人：周永捷／中央社國際暨兩岸新聞中心國際組組長
與談人：呂欣憓／中央社駐曼谷特派

早在2019年，泰國政府就合法化醫療用大麻，直至今年6月，又將大麻從毒品管制名單中移除。街頭巷弄中出現大量的「含麻」飲料、食物、甜點、牙膏與精油，還有標榜能美顏的「大麻製」化妝品，……潘朵拉的盒子被打開了嗎？

若非如此，為何才開放1個月，教育部就公告「大麻禁入校園」，公共衛生部也以行政命令宣布大麻不能賣給20歲以下的青少年和孕婦？

泰國民眾不用取得許可，只須上網登記，就能在自宅內種大麻，這會惹出什麼亂子來？

後製團隊：中央社影音中心
剪輯：蔡明珊｜文字：張若瑤

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